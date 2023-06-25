Вернон о попадании в Зал славы: «Сначала подумал, что Лэнни Макдоналд хочет позвать меня поиграть в гольф. Эмоциональный момент»

Майк Вернон рассказал о своих ощущениях от включения в Зал хоккейной славы.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе « » и « » завершил карьеру в 2002 году.

«Сначала я подумал, что (руководитель , партнер Вернона по чемпионским «Флэймс» – прим. Sports.ru) хочет позвать меня поиграть в гольф. Было приятно услышать его голос.

Это был эмоциональный момент. Да, в таких случаях приходится подождать, но это того стоит.

Я был увлечен хоккеем с детства. У меня были старшие братья, так что мне пришлось стать вратарем, а они забрасывали меня шайбами. Это было весело. Я наслаждался игрой, она всегда очень много для меня значила. Это и сейчас так, я любил и люблю хоккей», – сказал .