Вернон о попадании в Зал славы: «Сначала подумал, что Лэнни Макдоналд хочет позвать меня поиграть в гольф. Эмоциональный момент»

Теги Детройт Калгари НХЛ Майк Вернон Лэнни Макдоналд Зал хоккейной славы Хоккей

Майк Вернон рассказал о своих ощущениях от включения в Зал хоккейной славы.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Калгари» и «Детройта» завершил карьеру в 2002 году. 

«Сначала я подумал, что Лэнни Макдоналд (руководитель Зала славы, партнер Вернона по чемпионским «Флэймс» – прим. Sports.ru) хочет позвать меня поиграть в гольф. Было приятно услышать его голос. 

Это был эмоциональный момент. Да, в таких случаях приходится подождать, но это того стоит. 

Я был увлечен хоккеем с детства. У меня были старшие братья, так что мне пришлось стать вратарем, а они забрасывали меня шайбами. Это было весело. Я наслаждался игрой, она всегда очень много для меня значила. Это и сейчас так, я любил и люблю хоккей», – сказал Вернон

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