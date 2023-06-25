Главный скаут НХЛ о Мичкове: «Это один из главных талантов поколения. В таких случаях неважно, когда он придет – сразу или через 2 года»

Теги НХЛ драфт НХЛ Дэн Марр Матвей Мичков Коннор Бедард Адам Фантилли Уилл Смит Хоккей

Главный скаут НХЛ высоко оценил форварда Матвея Мичкова перед драфтом.

18-летний россиянин назывался в числе главных фаворитов драфта, но в последнее время упал в рейтингах. 

У него подписан контракт со СКА до 2026 года. 

«Если исключить ситуацию, в которой он оказался, и вернуться на ЮЧМ-2021, то можно сказать, что это один из главных талантов поколения.

И он продолжает им оставаться. Просто в последние 2 сезона мы не видели его на международных турнирах, где бы он мог себя показать.

Мы всегда ждем от игроков развития. Коннор Бедард продолжал расти, Адам Фантилли и Уилл Смит тоже. То же самое проецируется и на Мичкова.

В случаях, когда у клуба есть шанс получить одного из главных талантов поколения, неважно, придет он в команду сразу же или через два года. Это в любом случае усиление. Такой хоккеист улучшит любой клуб», – сказал директор Центрального скаутского бюро Дэн Марр. 

4 комментария

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Haman
Всё так :) При горизонте планирования развития клуба в 5-7-10 лет (а в НХЛ примерно так и рассчитывают), 3 года ожидания это не так много.
Самому Мичкову в сложившихся условиях, при которых он еще 3 года будет играть в КХЛ, не должно быть важным выберут его 1-м, 2-м или 10-м, в конечном счете к 21-летию он точно сможет «взломать» ростер любой франшизы. Потенциал у него огромный.
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mitos
Главный скаут? Смешно. На Спортс уже есть все необходимые характеристики ))
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Haman
Ответ progexpNN
Новая инструкция, для проспектов, которые в 15-16 лет котируются высоко. После того, как Вас заметили надо пропасть из поля зрения скаутов ровно до драфта. И тогда на драфте Вас будут проецировать на ту позицию, которую Вы занимали за 2 года до этого. А вот Шейн Райт лоханулся. Надо были прикинутся "ветошью и не отсвечивать", тогда глядишь его и выбрали бы под №1 на драфте 2022... Что говорит этот "главный скаут" - "Просто в последние 2 сезона мы не видели его на международных турнирах, где бы он мог себя показать. Коннор Бедард продолжал расти, Адам Фантилли и Уилл Смит тоже. То же самое проецируется и на Мичкова." То есть, Вас и не нужно видеть. Вас просто спроецируют...
Сомневаюсь, что Мичков прям «пропал» из поля зрения скаутов. За ним активно следили, в том числе и последние полгода, которые он провел в абсолютно расшатанном «Сочи», где в 27 матчах он набрал 20 (9 11) очков, став четвертым в списке лучших бомбардиров команды. И говорит это не только о качестве хоккеистов «Сочи», но и о том, что 18-летний парень смог быстро адаптироваться и показать отличную игру в абсолютно худшей команде прошедшего сезона КХЛ, где не было ни качественных партнеров, ни сильного коучинга, ни вменяемого управления. А в кого вырастит Мичков через год-два-три при таких входных данных можно только догадываться. И всё это безусловно учитывали и учитывают скауты.
А то, что в своем комментарии «главный скаут» делает акцент на международных турнирах так это оттого, что он сравнивает проспектов по тем моментам, когда они находились в равных условиях. И в равных условиях последний раз они находились в декабре 2021 во время отмененного (позже перенесенного на лето) МЧМ.
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