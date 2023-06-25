Главный скаут НХЛ о Мичкове: «Это один из главных талантов поколения. В таких случаях неважно, когда он придет – сразу или через 2 года»

Главный скаут НХЛ высоко оценил форварда Матвея Мичкова перед драфтом.

18-летний россиянин назывался в числе главных фаворитов драфта, но в последнее время упал в рейтингах.

У него подписан контракт со СКА до 2026 года.

«Если исключить ситуацию, в которой он оказался, и вернуться на ЮЧМ-2021, то можно сказать, что это один из главных талантов поколения.

И он продолжает им оставаться. Просто в последние 2 сезона мы не видели его на международных турнирах, где бы он мог себя показать.

Мы всегда ждем от игроков развития. продолжал расти, и тоже. То же самое проецируется и на .

В случаях, когда у клуба есть шанс получить одного из главных талантов поколения, неважно, придет он в команду сразу же или через два года. Это в любом случае усиление. Такой хоккеист улучшит любой клуб», – сказал директор Центрального скаутского бюро Дэн Марр.