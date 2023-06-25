Главный скаут НХЛ о Мичкове: «Это один из главных талантов поколения. В таких случаях неважно, когда он придет – сразу или через 2 года»
Главный скаут НХЛ высоко оценил форварда Матвея Мичкова перед драфтом.
18-летний россиянин назывался в числе главных фаворитов драфта, но в последнее время упал в рейтингах.
У него подписан контракт со СКА до 2026 года.
«Если исключить ситуацию, в которой он оказался, и вернуться на ЮЧМ-2021, то можно сказать, что это один из главных талантов поколения.
И он продолжает им оставаться. Просто в последние 2 сезона мы не видели его на международных турнирах, где бы он мог себя показать.
Мы всегда ждем от игроков развития. Коннор Бедард продолжал расти, Адам Фантилли и Уилл Смит тоже. То же самое проецируется и на Мичкова.
В случаях, когда у клуба есть шанс получить одного из главных талантов поколения, неважно, придет он в команду сразу же или через два года. Это в любом случае усиление. Такой хоккеист улучшит любой клуб», – сказал директор Центрального скаутского бюро Дэн Марр.
Самому Мичкову в сложившихся условиях, при которых он еще 3 года будет играть в КХЛ, не должно быть важным выберут его 1-м, 2-м или 10-м, в конечном счете к 21-летию он точно сможет «взломать» ростер любой франшизы. Потенциал у него огромный.
А то, что в своем комментарии «главный скаут» делает акцент на международных турнирах так это оттого, что он сравнивает проспектов по тем моментам, когда они находились в равных условиях. И в равных условиях последний раз они находились в декабре 2021 во время отмененного (позже перенесенного на лето) МЧМ.