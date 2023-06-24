Зарплата Лайпсика в СКА – 50 млн рублей. Есть бонусы за 25 очков – 10 и 5 млн в этом и следующем сезонах («СЭ»)
Зарплата Брендана Лайпсика в СКА – 50 млн рублей, есть бонусы за достижения.
Вчера канадский нападающий подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на 2 года.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока составит по 50 миллионов рублей в каждом сезоне.
Также предусмотрены бонусы за 25 набранных очков в регулярном чемпионате: в сезоне-2023/24 – 10 миллионов рублей, в сезоне-2024/25 – 5 миллионов.
Два последних сезона Лайпсик провел в составе «Металлурга», с которым в 2022 году дошел до финала Кубка Гагарина.
В минувшем сезоне форвард набрал 44 (11+33) очка в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 11 (2+9) баллов в 11 играх.
Что то не договариваю Питерцы....