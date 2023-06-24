Зарплата Лайпсика в СКА – 50 млн рублей. Есть бонусы за 25 очков – 10 и 5 млн в этом и следующем сезонах («СЭ»)

Теги СКА КХЛ Брендан Лайпсик Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Брендана Лайпсика в СКА – 50 млн рублей, есть бонусы за достижения.

Вчера канадский нападающий подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на 2 года. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока составит по 50 миллионов рублей в каждом сезоне. 

Также предусмотрены бонусы за 25 набранных очков в регулярном чемпионате: в сезоне-2023/24 – 10 миллионов рублей, в сезоне-2024/25 – 5 миллионов.

Два последних сезона Лайпсик провел в составе «Металлурга», с которым в 2022 году дошел до финала Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне форвард набрал 44 (11+33) очка в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 11 (2+9) баллов в 11 играх.

4 комментария

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Rudenzik
Вот такие легкодостижимые бонусы должны учитываться в потолке зарплат , то есть не 50, а 60 млн его зарплата, когда уже наконец прикроют эту лавочку по обходу потолка
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Олег
Да не поверю, что такая зарплата у него.
Что то не договариваю Питерцы....
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J-12
Ротен ещё не проявил русскую смекалку? Домой в Финляндию не уехал
+1
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Strannix
Ответ Олег
Да не поверю, что такая зарплата у него. Что то не договариваю Питерцы....
Ну и за выход в финал/полуфинал ещё 150 миллионов)
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