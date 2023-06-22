Алексей Дементьев: «Чтобы Кузнецов показывал лучшую игру, важны взаимоотношения хоккеист – тренер. Если дать ему волю, он может стать самым надежным игроком»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев высказался о ситуации вокруг форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

– Кузнецов – очень талантливый хоккеист, но он вольный художник, и не каждому тренеру это нравится.

Те установки и задания, которые в Северной Америке даются на игру и обязательны к исполнению, не всегда приветствовались Евгением.

В связи с этим могли возникать разногласия с тем или иным тренером.

Но если придет человек, который даст ему волю творить, то Кузнецов может стать самым благодарным и надежным игроком команды.

Для того, чтобы Евгений показывал свой лучшую игру, радовал зрителей и помогал своей команде, важны взаимоотношения хоккеист – тренер.

– Обмен из «Вашингтона» поможет Кузнецову перезагрузить карьеру?

– Обмен – это стресс и неизвестно, как человек поведет себя при этом.

Я думаю, что нужно найти взаимопонимание с тренером, самому Евгению собраться и показать свой лучший хоккей – и все наладится, – сказал агент Алексей Дементьев.

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2 комментария

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potch66
Да поздно уже
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Vladco
Ответ potch66
Да поздно уже
И Кузнецову поздно меняться.Есму уже за 30, а в этом возрасте кокс на траву не меняют:))
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