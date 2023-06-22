Проворов о «Филадельфии»: «Трудно создать что-то в атаке, когда у тебя нет шайбы и ты все время защищаешься. Рад возможности играть за «Коламбус»

Теги Филадельфия Коламбус НХЛ Иван Проворов Хоккей

Иван Проворов высказался касательно своей результативности в «Филадельфии».

6 июня клуб обменял игрока в «Коламбус».

«Последние два года мы отставали и не так много играли с шайбой. Создать что-то в атаке действительно трудно, когда у тебя нет шайбы, когда ты все время защищаешься.

Вот почему я действительно рад возможности играть в этой команде [в «Коламбусе»], потому что здесь есть много парней, которые умеют играть с шайбой, и есть много парней, которые могут забросить шайбу в ворота.

Я действительно рад быть здесь. Я не могу дождаться начала сезона», – сказал защитник «Коламбуса».

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