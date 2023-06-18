«Аризона» не рассматривает обмен Келлера. Он набрал 86 очков, став лучшим бомбардиром команды в сезоне
Клейтон Келлер не является претендентом на обмен из «Аризоны».
Руководство клуба не планирует обменивать 24-летнего нападающего.
Ранее сообщалось, что агенты Клейтона Келлера встречались с представителями «Койотис», чтобы обсудить будущее клуба.
В сезоне-2022/23 Келлер набрал 86 (37+49) очков в 82 играх, став лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром «Койотис».
«Аризона» не вышла в плей-офф в 10 из последних 11 сезонов. Контракт Келлера с клубом рассчитан до конца сезона-2027/28.
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