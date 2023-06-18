«Аризона» не рассматривает обмен Келлера. Он набрал 86 очков, став лучшим бомбардиром команды в сезоне

Теги Аризона НХЛ Клейтон Келлер Хоккей

Клейтон Келлер не является претендентом на обмен из «Аризоны».

Руководство клуба не планирует обменивать 24-летнего нападающего.

Ранее сообщалось, что агенты Клейтона Келлера встречались с представителями «Койотис», чтобы обсудить будущее клуба.

В сезоне-2022/23 Келлер набрал 86 (37+49) очков в 82 играх, став лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром «Койотис».

«Аризона» не вышла в плей-офф в 10 из последних 11 сезонов. Контракт Келлера с клубом рассчитан до конца сезона-2027/28. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimon-cher
Бедняга Келлер попал в капкан, жаль парня
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий