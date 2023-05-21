Агенты Келлера встречались с представителями «Аризоны», чтобы обсудить будущее клуба. Игрок не запрашивал обмен (Эллиотт Фридман)

Теги Аризона НХЛ Эллиотт Фридман кризис Клейтон Келлер Хоккей

Агенты Клейтона Келлера встречались с представителями «Аризоны», чтобы обсудить будущее клуба.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Фридман отметил, что официального запроса на обмен от Келлера сейчас нет. Представители форварда Брайан и Скотт Бартлетты встречались с командой, чтобы выяснить, в каком направлении будет развиваться франшиза в будущем.

В сезоне-2022/23 Келлер набрал 86 (37+49) очков в 82 играх, став лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром «Койотис».

«Аризона» не вышла в плей-офф в 10 из последних 11 сезонов. Срок соглашения Келлера с клубом рассчитан до конца сезона-2027/28. 

Ранее стало известно, что жители пригорода Финикса не поддержали проект строительства новой арены для клуба НХЛ и развлекательного комплекса общей стоимостью 2,3 миллиарда долларов. Ранее он был одобрен городским советом.

В следующем сезоне «Аризона» продолжит выступать в ледовом дворце Mullett Arena, где также играет команда университета Аризоны. Вместимость арены – 4 600 зрителей

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4 комментария

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Максим Макеев
брать мэттьюса и развивать кипу перспективных игроков - норм будущее
но вот переехать в юту думаю придется
+2
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Камаз Отходов
Учитывая где и как он играет, можно сказать, что контракт у него копеечный, любая команда лиги с удовольствием выменяла бы себе.
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