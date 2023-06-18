«Коламбус» собирается использовать 3-й драфт-пик на центра – вероятно, Карлссона или Смита

«Коламбус», скорее всего, выберет центрального нападающего на драфте.

Руководство «Блю Джекетс» собирается использовать свой третий выбор на драфте для приобретения центрфорварда.

Основными фаворитами на этот выбор считаются швед и американец .

В минувшем сезоне Карлссон набрал 25 (10+15) очков в 44 матчах за «Эребру» в SHL. Еще 9 (1+8) баллов добавил в 13 играх плей-офф. Также он сыграл за сборную Швеции на ЧМ-2023 и отметился 5 (3+2) очками в 8 играх.

Смит набрал 42 (15+27) очка в 20 матчах за юниорскую сборную США в лиге USHL. На ЮЧМ-2023 форвард отметился 20 (9+11) баллами в 7 играх.