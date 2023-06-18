«Коламбус» собирается использовать 3-й драфт-пик на центра – вероятно, Карлссона или Смита

Теги Коламбус НХЛ драфт НХЛ Лео Карлссон Уилл Смит Хоккей

«Коламбус», скорее всего, выберет центрального нападающего на драфте.

Руководство «Блю Джекетс» собирается использовать свой третий выбор на драфте для приобретения центрфорварда.

Основными фаворитами на этот выбор считаются швед Лео Карлссон и американец Уилл Смит.

В минувшем сезоне Карлссон набрал 25 (10+15) очков в 44 матчах за «Эребру» в SHL. Еще 9 (1+8) баллов добавил в 13 играх плей-офф. Также он сыграл за сборную Швеции на ЧМ-2023 и отметился 5 (3+2) очками в 8 играх.

Смит набрал 42 (15+27) очка в 20 матчах за юниорскую сборную США в лиге USHL. На ЮЧМ-2023 форвард отметился 20 (9+11) баллами в 7 играх.

7 комментариев

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Pink Floyd1276
Ответ Mephi027
У шведов Карлссонов на порядок больше, чем у нас Ивановых. Спортсмены так чуть ли не через два на третьего карлссоны.
- В Германии иметь фамилию Мюллер, всё равно что не иметь никакой.
"Тот самый Мюнхгаузен"
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Мікалай Ланец
Ответ Mephi027
У шведов Карлссонов на порядок больше, чем у нас Ивановых. Спортсмены так чуть ли не через два на третьего карлссоны.
Да и Смитов в США не меньше

А этот вообще Уилл Смит. Будет интересно за ним следить
+3
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+3
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Mephi027
У шведов Карлссонов на порядок больше, чем у нас Ивановых.

Спортсмены так чуть ли не через два на третьего карлссоны.
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Fjordy
Карлссон
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Einfach Safari
там на 10 первых пиков наверное штук 7 центров будет
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Dmitry Ptitsyn
Смит в Сан-Хосе скорее всего
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progexpNN
Так об этом было сказано уже больше месяца назад. Как только прошла лотерея драфта.
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