Скаут Каллен о сравнении Мура с Ларкином: «Оливер – самый скоростной хоккеист на этом драфте. Это его актив номер один»

Теги НХЛ драфт НХЛ Дилан Ларкин Оливер Мур Хоккей

Скаут Пэт Каллен назвал Оливера Мура самым быстрым хоккеистом на драфте НХЛ.

– Оливера Мура некоторые сравнивают с нападающим «Детройта» Диланом Ларкином из-за его скорости и способности все делать на высоком темпе. Что вам запомнилось в игре Мура?

– Думаю, что он самый скоростной хоккеист среди проспектов на этом драфте. Я не знаю, найдется ли много людей, которые с этим не согласятся.

Скоростные данные Мура – его актив номер один, но также у него невероятная рабочая этика. Не было такого матча, на котором Мур не работал бы очень усердно, и это заметно из-за того, как быстро он все делает.

У него хорошая статистика, он учится контролировать свою скорость. В НХЛ много быстрых игроков, но нужно знать, когда использовать скорость, а когда игру нужно замедлить.

Думаю, что Оливер учится быть игроком, который использует свою скорость. Он может сыграть как в центре, так и на любом фланге.

Сейчас его игра стала более отточенной. За ним будет интересно посмотреть в следующем сезоне в университете Миннесоты, – сказал скаут Пэт Каллен.

Форвард набрал 75 (31+44) очков в 61 матче за юниорскую сборную США в прошлом сезоне.

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