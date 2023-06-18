Скаут Каллен о сравнении Мура с Ларкином: «Оливер – самый скоростной хоккеист на этом драфте. Это его актив номер один»

Скаут Пэт Каллен назвал Оливера Мура самым быстрым хоккеистом на драфте НХЛ.

– Оливера Мура некоторые сравнивают с нападающим «Детройта» из-за его скорости и способности все делать на высоком темпе. Что вам запомнилось в игре Мура?

– Думаю, что он самый скоростной хоккеист среди проспектов на этом драфте. Я не знаю, найдется ли много людей, которые с этим не согласятся.

Скоростные данные Мура – его актив номер один, но также у него невероятная рабочая этика. Не было такого матча, на котором Мур не работал бы очень усердно, и это заметно из-за того, как быстро он все делает.

У него хорошая статистика, он учится контролировать свою скорость. В НХЛ много быстрых игроков, но нужно знать, когда использовать скорость, а когда игру нужно замедлить.

Думаю, что Оливер учится быть игроком, который использует свою скорость. Он может сыграть как в центре, так и на любом фланге.

Сейчас его игра стала более отточенной. За ним будет интересно посмотреть в следующем сезоне в университете Миннесоты, – сказал скаут Пэт Каллен.

Форвард набрал 75 (31+44) очков в 61 матче за юниорскую сборную США в прошлом сезоне.