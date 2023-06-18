Дементьев о драфте: «Не думаю, что Мичков будет выбран в топ-10. Сложив все риски, большинство клубов подсчитают, что получат больше гарантий, взяв североамериканцев»

Алексей Дементьев высказался о перспективах Матвея Мичкова на драфте НХЛ-2023.

– Матчей Мичков – прекрасный хоккеист. Этот тот человек, который может делать разницу для своей команды практически в любой игре. При том, что он еще не полностью созрел и есть место для роста.

Драфт – это такая лотерея, где очень и очень сложно назвать точный порядок расположения игроков. Много факторов влияет на выбор командой того или иного хоккеиста. Я достаточно долго работал в НХЛ как европейский скаут и не думаю, что будет выбран в топ-10 драфта. Хотя шанс, конечно, есть.

А то, что говорят, что Мичков с кем-то не разговаривает, кто-то не мог ему дозвониться, кому-то что-то про него не нравится… Я лично общался с ним один раз и никаких нареканий у меня не было. Совершенно спокойно и адекватно вели беседу.

Много было случаев, когда игроки – не только россияне и европейцы, но и североамериканцы – не общались с теми или иными командами. Очень важно создать впечатление непроблемного игрока, с которым хотят и могут общаться другие клубы. Я надеюсь, что у Матвея есть мудрые советники и агенты, которые ему об этом говорят.

Общаться нужно со всеми, спокойно, правильно и уверенно. Каждый клуб должен захотеть увидеть игрока в своих рядах.

– Что мешает клубам НХЛ выбрать Мичкова в топ-10, – национальность, наличие контракта в ?

– По чуть-чуть каждый из этих факторов. В итоге, сложив все риски, с которыми будут сталкиваться клубы НХЛ, большинство подсчитает, что они получат больше гарантий, взяв своих североамериканских игроков. К сожалению, такова философия на сегодняшний день.

Надо выглядеть на три головы лучше, чтобы попасть в топ-10 драфта НХЛ, – сказал хоккейный эксперт и агент.

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