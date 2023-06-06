2,8 млн зрителей посмотрели первый матч «Вегаса» и «Флориды». Это самая популярная трансляция на кабельном за 21 год

2,8 миллионов зрителей в среднем посмотрело первый матч серии между Вегасом и «Флоридой».

Warner Bros. Discovery Sports (телеканалы TNT, TBS, TruTV) опубликовал информацию о рейтингах первого матча финала Кубка Стэнли между « » и Флоридой, в котором «Голден Найтс» победили 5:2.

В среднем трансляцию игры смотрели 2,8 миллиона человек. На максимальных значениях – 3,3 миллиона зрителей.

Сообщается, что этот матч занял второе место в списке самых рейтинговых трансляций среди первых матчей финалов на кабельном телевидении.

Наиболее просматриваемой игры стала первая встреча «Каролины» и «Детройта» в финале Кубка Стэнли в 2002 году.

«Флорида» горит в финале 0-2: Бобровский пропустил 4 (из 7 голов), а Ткачак больше удалялся, чем помогал