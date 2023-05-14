Красноярский «Сокол» на год отложил вопрос о вступлении в КХЛ

Теги КХЛ ВХЛ Михаил Зислис Сокол Красноярск Хоккей

«Сокол» не примет участие в следующем сезоне КХЛ.

Журналист Михаил Зислис сообщил о том, что красноярский клуб принял решение отложить вопрос со вступлением в лигу на год.

«После углубленных консультаций в Красноярске приняли решение не торопиться и как следует подготовиться к переходу на другой уровень», – написал Зислис.

О том, что красноярцы собираются отправить заявку на включение в состав участников КХЛ, стало известно в конце апреля.

В прошедшем сезоне «Сокол» дошел до финала плей-офф ВХЛ, где проиграл «Химику» со счетом 0-4 в серии.

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3 комментария

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Rudenzik
Не торопитесь, хорошо продумайте этот вопрос, без денег смысла соваться в КХЛ нет
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Oleg Olegov
Из новичков получается только Лада?
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