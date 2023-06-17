Защитник ЦСКА Клаэссон о приезде в Россию: «Решение не было тяжелым. Я хотел играть в КХЛ еще за 4 года до того, как попал сюда»
Защитник ЦСКА Фредрик Клаэссон сказал, что решение приехать в Россию далось ему легко.
30-летний швед стал обладателем Кубка Гагарина в дебютном сезоне в составе армейцев.
– Было ли сложно принять решение поменять лигу, переехать в Россию?
– Я хотел играть в КХЛ еще за 4 года до того, как попал сюда, но тогда не получилось. Так что решение не было для меня тяжелым.
– Что было самым непростым в первые месяцы жизни в России?
– Думаю, языковой барьер. Понимать приложения, как доехать на метро до арены, какую игру хотят видеть от меня тренеры.
– Ты – часть ЦСКА. Как это ощущается?
– Просто великолепно. Мне и моей семье все нравится. И ребята у нас в команде хорошие.
– Какова твоя главная цель на грядущий сезон?
– Хочу прибавить в оборонительной зоне и создавать больше моментов.
– Этот сезон был дебютным для тебя в ЦСКА, в КХЛ, в России, и ты стал чемпионом, поднял Кубок Гагарина над головой. Какие это эмоции?
– Неописуемые. Ты работаешь так много и долго на протяжении всего сезона, проходя с командой через свои и общие взлеты и падения. И поднять после этого всего столь тяжелый кубок было невероятно круто! Это всегда будет особенным моментом для меня и семьи, – сказал Клаэссон.
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