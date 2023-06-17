Защитник ЦСКА Клаэссон о приезде в Россию: «Решение не было тяжелым. Я хотел играть в КХЛ еще за 4 года до того, как попал сюда»

Защитник ЦСКА Фредрик Клаэссон сказал, что решение приехать в Россию далось ему легко.

30-летний швед стал обладателем Кубка Гагарина в дебютном сезоне в составе армейцев.

– Было ли сложно принять решение поменять лигу, переехать в Россию?

– Я хотел играть в еще за 4 года до того, как попал сюда, но тогда не получилось. Так что решение не было для меня тяжелым.

– Что было самым непростым в первые месяцы жизни в России?

– Думаю, языковой барьер. Понимать приложения, как доехать на метро до арены, какую игру хотят видеть от меня тренеры.

– Ты – часть ЦСКА. Как это ощущается?

– Просто великолепно. Мне и моей семье все нравится. И ребята у нас в команде хорошие.

– Какова твоя главная цель на грядущий сезон?

– Хочу прибавить в оборонительной зоне и создавать больше моментов.

– Этот сезон был дебютным для тебя в , в КХЛ, в России, и ты стал чемпионом, поднял над головой. Какие это эмоции?

– Неописуемые. Ты работаешь так много и долго на протяжении всего сезона, проходя с командой через свои и общие взлеты и падения. И поднять после этого всего столь тяжелый кубок было невероятно круто! Это всегда будет особенным моментом для меня и семьи, – сказал .