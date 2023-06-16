«Нью-Джерси» может обменять Шаранговича – он ограниченно свободный агент. Многие клубы НХЛ интересуются игроком

«Нью-Джерси» может обменять Егора Шаранговича.

Сообщается, что многие клубы общаются к «Дэвилс» на предмет возможного перехода 25-летнего нападающего.

находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения договора с зарплатой два миллиона долларов в год.

Белорусский форвард набрал 30 (13+17) очков при полезности «минус 3» в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф хоккеист провел три матча и не отметился результативными действиями.

Нападающий в общей сложности сыграл 205 матчей в НХЛ и записал на свой счет 106 (53+53) баллов за результативность.