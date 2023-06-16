«Нью-Джерси» может обменять Шаранговича – он ограниченно свободный агент. Многие клубы НХЛ интересуются игроком

Теги возможные переходы Нью-Джерси НХЛ Егор Шарангович Хоккей

«Нью-Джерси» может обменять Егора Шаранговича.

Сообщается, что многие клубы НХЛ общаются к «Дэвилс» на предмет возможного перехода 25-летнего нападающего.

Егор Шарангович находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения договора с зарплатой два миллиона долларов в год.

Белорусский форвард набрал 30 (13+17) очков при полезности «минус 3» в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф хоккеист провел три матча и не отметился результативными действиями.

Нападающий в общей сложности сыграл 205 матчей в НХЛ и записал на свой счет 106 (53+53) баллов за результативность.

10 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Ферзь на р1
Шаранговича к другу к Протасу, они кореша с детства, в одну школу вместе ходили, на плотном коннекте, зажгли бы, в своё время в белоруской лиги наводили шороху
К Протасу это в Херши)
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Misson
Ответ Bratsk Bruins
бабла на него нет. Он же не будет за 2 смешных ляма играть.
Конские 7,85 млн. Братту и 10 млн. Майеру у них есть, а дать 3,5-4 млн. полезному Шаранговичу нет? Своими действиями в это межсезонье менеджеры загонят очень скоро "дьяволов" в финансовую ловушку. Вот увидите, уже через 2-3 года они будут искать, кому можно скинуть дикие контракты Хэмилтона и Майера, и за это придется отдавать пики первого раунда!
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Ферзь на р1
Шаранговича к другу к Протасу, они кореша с детства, в одну школу вместе ходили, на плотном коннекте, зажгли бы, в своё время в белоруской лиги наводили шороху
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Strannix
Ответ Bratsk Bruins
бабла на него нет. Он же не будет за 2 смешных ляма играть.
На североамериканских форумах проскакивает инфа, что он хочет контракт 6 млн на 2 года.
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Bratsk Bruins
бабла на него нет. Он же не будет за 2 смешных ляма играть.
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Bratsk Bruins
Ответ Strannix
На североамериканских форумах проскакивает инфа, что он хочет контракт 6 млн на 2 года.
ну это более менее 3 в год
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Bratsk Bruins
Ответ Misson
Конские 7,85 млн. Братту и 10 млн. Майеру у них есть, а дать 3,5-4 млн. полезному Шаранговичу нет? Своими действиями в это межсезонье менеджеры загонят очень скоро "дьяволов" в финансовую ловушку. Вот увидите, уже через 2-3 года они будут искать, кому можно скинуть дикие контракты Хэмилтона и Майера, и за это придется отдавать пики первого раунда!
Соглашусь.
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SD_RM_VC
Ответ Misson
Конские 7,85 млн. Братту и 10 млн. Майеру у них есть, а дать 3,5-4 млн. полезному Шаранговичу нет? Своими действиями в это межсезонье менеджеры загонят очень скоро "дьяволов" в финансовую ловушку. Вот увидите, уже через 2-3 года они будут искать, кому можно скинуть дикие контракты Хэмилтона и Майера, и за это придется отдавать пики первого раунда!
А Братт и Майер бесполезные? Результативность Братта на порядок выше, чем у Шаранговича.
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DMBS
Ответ Misson
Конские 7,85 млн. Братту и 10 млн. Майеру у них есть, а дать 3,5-4 млн. полезному Шаранговичу нет? Своими действиями в это межсезонье менеджеры загонят очень скоро "дьяволов" в финансовую ловушку. Вот увидите, уже через 2-3 года они будут искать, кому можно скинуть дикие контракты Хэмилтона и Майера, и за это придется отдавать пики первого раунда!
Шаранговичу в верхних тройках места нет, а для нижних он по формату не подходит и дорогой для такой роли
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genowayy
Ответ Ферзь на р1
Шаранговича к другу к Протасу, они кореша с детства, в одну школу вместе ходили, на плотном коннекте, зажгли бы, в своё время в белоруской лиги наводили шороху
Тоже подумал про Вашингтон сразу
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