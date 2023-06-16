Майоров о Федотове: «Филадельфии» не стоит обольщаться. После армии ему будет сложно заиграть на таком серьезном уровне. Нужно оставаться в ЦСКА»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ Борис Майоров КХЛ Иван Федотов Хоккей

Борис Майоров считает, что после армии Ивану Федотову будет сложно заиграть на уровне НХЛ.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», завершит службу в начале июля.

Ранее «Филадельфия» сообщила, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.

«Иван Федотов в данный момент не готов переезжать в НХЛ. Это однозначно. Целый год у него не было возможности спокойно тренироваться, тем более играть. Сейчас Федотов очень далек от формы, в которой он находился до службы в армии.

Поэтому «Филадельфии» не стоит обольщаться. Сейчас это уже не тот Федотов, которого они подписывали. И, продлив с Иваном контракт, они идут на большой риск. Парню будет сложно заиграть на таком серьезном уровне после армии.

Ему нужно оставаться в ЦСКА и восстанавливать то, что было упущено. Только после этого можно думать про НХЛ», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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12 комментариев

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Амфитрион
Многоходовка просто идеальная. Хоккеист дорастает до НХЛ и смазывает лыжи, отправляем его на год на казенные харчи, уровень игрока понижается и он остается в родимой КХЛ! Идеально и даже остается видимость свободы, мы ж не запрещаем уезжать, просто не потянет он, болезный, НХЛ...
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Dooomer
Взяли и подкосили карьеру парню
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genowayy
Надо ехать с готовностью спускаться в АХЛ. Игровые кондиции восстанавливать, и готовиться психологически. Потому что сразу ехать, чтобы тебя и так в не самой сильной команде прибили, тоже будет ошибкой.
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Antismus
Ответ Barvex
Получается, армия поломала жизнь гражданину России?
так часто и случается
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Ебздрогыч
Все правильно! Только теперь вместо армии его Есмантович на СВО отправит, если Федотов в Филадельфию захочет
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Алексей Синяков
в Лихай Уэлли сначала пусть съездит, там и наберëт
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Barvex
Получается, армия поломала жизнь гражданину России?
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Antismus
Какие же гады((((
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dudkinrs82
Мы сейчас харта махнём
А с этим армейкой спустимся за пиками
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Maxim Shumov
Оставили игрока на Родине! По-русски! Духовненько! Молодцы
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