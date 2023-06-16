Майоров о Федотове: «Филадельфии» не стоит обольщаться. После армии ему будет сложно заиграть на таком серьезном уровне. Нужно оставаться в ЦСКА»

Борис Майоров считает, что после армии Ивану Федотову будет сложно заиграть на уровне НХЛ.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», завершит службу в начале июля.

Ранее « » сообщила, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.

« в данный момент не готов переезжать в . Это однозначно. Целый год у него не было возможности спокойно тренироваться, тем более играть. Сейчас Федотов очень далек от формы, в которой он находился до службы в армии.

Поэтому «Филадельфии» не стоит обольщаться. Сейчас это уже не тот Федотов, которого они подписывали. И, продлив с Иваном контракт, они идут на большой риск. Парню будет сложно заиграть на таком серьезном уровне после армии.

Ему нужно оставаться в и восстанавливать то, что было упущено. Только после этого можно думать про НХЛ», – заявил двукратный олимпийский чемпион.