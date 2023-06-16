Валерий Каменский: «На месте Федотова я бы возобновил карьеру в ЦСКА. В родных стенах будет проще вернуться на свой уровень»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ Валерий Каменский КХЛ Иван Федотов Хоккей

Валерий Каменский считает, что после армии Ивану Федотову стоит продолжить играть в ЦСКА.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», завершит службу в начале июля.

Ранее «Филадельфия» сообщила, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.

«Конечно же, «Филадельфия» в данном случае идет на определенный риск. На месте Ивана Федотова я бы не торопился и возобновил свою карьеру в клубе ЦСКА. В родных стенах, в знакомой обстановке будет проще вернуться на свой уровень.

Понятное дело, что во время службы он тоже тренировался, каким-то образом играл. Но это совершенно разные уровни подготовки. В профессиональном хоккейном клубе он значительно выше, чем там, где проходит службу.

Другой вопрос – в его отношении к самому ЦСКА. Потому что история с его срочной службой была довольно громкой. Но я бы ему посоветовал не расстраиваться. Нужно идти вперед и продолжать быть хоккеистом. Он все-таки спортсмен с большой буквы. И я уверен: у него все получится. Как в армейском клубе, так и в НХЛ», – сказал олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ.

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4 комментария

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Егор Добрый
Федотову не просто нужно уезжать,а бежать в Филадельфию и играть там!
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NeAngel
«Но я бы ему посоветовал не расстраиваться», а еще держаться и хорошего настроения, добавил Валерий.
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Амфитрион
Для самого Федотова, думается, вопрос только в том как уехать от "помогающих" ему родных стен. И вот здесь, да, возможно проще будет продолжить карьеру в ЦСКА, чем в армии.
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