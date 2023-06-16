«Оттава» обратится в арбитраж из-за Дебринкета. Игрок не хочет подписывать контракт с клубом
«Оттава» подаст заявление в арбитраж против Алекса Дебринкета.
У нападающего истекает контракт со средней зарплатой 6,4 миллиона долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом.
Хоккеисту требуется квалификационное предложение в размере 9 миллионов долларов.
Общаясь в арбитражный суд, «Сенаторс» пытаются снизить квалификационное предложение на 15 процентов, чтобы упростить возможный обмен хоккеиста.
Также отмечается, что Алекс Дебринкет не хочет подписывать соглашение с «Оттавой».
Форвард набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.
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