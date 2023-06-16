«Оттава» обратится в арбитраж из-за Дебринкета. Игрок не хочет подписывать контракт с клубом

Теги Оттава НХЛ Алекс Дебринкет Хоккей

«Оттава» подаст заявление в арбитраж против Алекса Дебринкета.

У нападающего истекает контракт со средней зарплатой 6,4 миллиона долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом.

Хоккеисту требуется квалификационное предложение в размере 9 миллионов долларов.

Общаясь в арбитражный суд, «Сенаторс» пытаются снизить квалификационное предложение на 15 процентов, чтобы упростить возможный обмен хоккеиста.

Также отмечается, что Алекс Дебринкет не хочет подписывать соглашение с «Оттавой».

Форвард набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

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