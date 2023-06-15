Гуськов о том, что у клубов есть по две команды в МХЛ: «Не стал бы говорить о нарушении конкуренции. Это клубы с традициями – у них больше игроков»

Теги Александр Гуськов КХЛ МХЛ Хоккей

Александр Гуськов не считает нарушение конкуренции наличие двух команд у одной системы в МХЛ.

– У ряда клубов есть по две команды в МХЛ. Это не нарушает конкуренцию?

– Я бы не стал так категорично говорить о нарушении конкуренции.

Это клубы с традициями, которые могут позволить себе иметь по две молодежные команды в структуре. Они изъявили такое желание, и мы пошли навстречу.

Нужно понимать, что в этих клубах больше молодых игроков, чем у тех, в которых нет вертикали КХЛ.

Я бы выделил Тулу. Они нашли средства, имеют возможность и желание как можно больше молодых игроков пропускать через свою структуру. Ничего критичного в этом не вижу, – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.

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