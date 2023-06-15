Несколько команд НХЛ интересуются форвардом «Баффало» Олофссоном
Виктор Олофссон вызвал интерес клубов НХЛ.
Сообщается, что несколько команд лиги проявляют интерес к нападающему «Баффало».
Ранее появилась информация о том, что хоккеист и его представители ожидают обмен из «Сэйбрс» до начала тренировочного лагеря.
В нынешнем сезоне Виктор Олофссон набрал 40 (28+12) очков при полезности «минус 23» в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккеист выступает за «Сэйбрс» с сезона-2018/19.
В общей сложности форвард записал на свой счет 167 (83+84) баллов в 263 играх в лиге.
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