Олофссон ожидает, что «Баффало» обменяет его. Форвард набрал 167 очков в 263 матчах в НХЛ

Теги возможные переходы Баффало НХЛ Виктор Олофссон Хоккей

«Баффало» может обменять Виктора Олофссона.

Нападающий и его представители ожидают, что клуб обменяет хоккеиста до начала тренировочного лагеря.

Действующий контракт шведского форварда с кэпхитом 4,75 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне Виктор Олофссон набрал 40 (28+12) очков при полезности «минус 23» в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеист выступает за «Сэйбрс» с сезона-2018/19.

В общей сложности форвард записал на свой счет 167 (83+84) баллов в 263 играх в лиге.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gabriel Batistuta.
В Чикаго
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
memphis
Очень талантливый хокк, но совсем не боец. Из-за этого и попал в запас в конце сезона, когда за ПО бились.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Ему бы в КХЛ, разрывал всех.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fjordy
Ответ memphis
Очень талантливый хокк, но совсем не боец. Из-за этого и попал в запас в конце сезона, когда за ПО бились.
Кроме броска, к сожалению, почти ничего нет, да и то в основном в большинстве хорош. Пора уступить дорогу молодежи и более универсальным игрокам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий