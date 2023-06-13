Олофссон ожидает, что «Баффало» обменяет его. Форвард набрал 167 очков в 263 матчах в НХЛ
«Баффало» может обменять Виктора Олофссона.
Нападающий и его представители ожидают, что клуб обменяет хоккеиста до начала тренировочного лагеря.
Действующий контракт шведского форварда с кэпхитом 4,75 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.
В нынешнем сезоне Виктор Олофссон набрал 40 (28+12) очков при полезности «минус 23» в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккеист выступает за «Сэйбрс» с сезона-2018/19.
В общей сложности форвард записал на свой счет 167 (83+84) баллов в 263 играх в лиге.
4 комментария