Быков о возможном матче ЦСКА и «Вегаса»: «Не хочется комментировать НХЛ – из-за их позиции к КХЛ и российскому хоккею»

Теги ЦСКА Вячеслав Быков НХЛ КХЛ Вегас Хоккей

Вячеслав Быков не стал комментировать возможность матча ЦСКА и «Вегаса».

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в прошедшем сезоне КХЛ, «Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли в НХЛ.

– Если бы такая серия проводилась, то смог бы ЦСКА навязать борьбу «Вегасу» или даже выиграть у него?

– Все, что касается НХЛ, мне не хочется комментировать, тем более фантазировать на эту тему.

Из-за их позиции к КХЛ и российскому хоккею, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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3 комментария

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kostyan89
а какая у нхл позиция к российскому хоккею? в этом сезоне, если не ошибаюсь, сыграно рекордное число россиян. Кубок мира был перенесён из-за ситуации, а не дисквалифицирована сборная.
+12
0
+12
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Иван Павлов
Не хочется комментировать высказывания Быкова - из-за его позиции к здравому смыслу.
+10
0
+10
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upuckuH
Смысл был бы играть оригинальными чемпионскими составами , гипотетически.У Вегаса часть уйдёт у ЦСКА тоже.
0
0
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