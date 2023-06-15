Быков о возможном матче ЦСКА и «Вегаса»: «Не хочется комментировать НХЛ – из-за их позиции к КХЛ и российскому хоккею»

Вячеслав Быков не стал комментировать возможность матча ЦСКА и «Вегаса».

выиграл Кубок Гагарина в прошедшем сезоне КХЛ, « » стал обладателем Кубка Стэнли в НХЛ.

– Если бы такая серия проводилась, то смог бы ЦСКА навязать борьбу «Вегасу» или даже выиграть у него?

– Все, что касается , мне не хочется комментировать, тем более фантазировать на эту тему.

Из-за их позиции к и российскому хоккею, – сказал бывший главный тренер сборной России .