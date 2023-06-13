Дыняк о Знарке в «Ак Барсе»: «Не скажу, что выглядели отвратительно, было недопонимание. Пытались что-то сделать, но не получалось»

Никита Дыняк высказался о работе Олега Знарка в «Ак Барсе».

– Вернемся к прошлому сезону и давайте честно: команда при Олеге Знарке выглядела, учитывая статус и состав «Ак Барса», отвратительно. Почему?

– Я не скажу, что мы выглядели отвратительно.

Олег Валерьевич – хороший специалист. Наверное, я не вправе обсуждать его работу. Есть более компетентные люди, которые анализируют и делают выводы.

Я скажу от себя, что Олег Валерьевич – хороший специалист. Мне было в радость с ним поработать.

– Я не заставляю ругать Знарка. Вопрос, почему команда так выглядела. Вы играли в составе. У вас есть свое объяснение?

– Было какое-то недопонимание, и все. Мы пытались что-то сделать, но не получалось. Когда притерлись друг к другу, все пошло-поехало, стали лучше играть.

А с приходом Зинэтулы Хайдяровича (Билялетдинова) нам указали на наши еще более серьезные ошибки. Мы их исправили и поперли, – сказал нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк.