Генменеджер «Трактора»: «Шепелев заслужил новый односторонний контракт своей игрой. У него есть потенциал»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Александр Шепелев Хоккей

Генменеджер «Трактора» высказался о новом контракте Александра Шепелева.

«Новый односторонний контракт Александр Шепелев заслужил своей игрой в прошлом сезоне, когда по ходу чемпионата он был поднят из «Челмета» в «Трактор» и доказал свое право на нахождение в основном составе.

У Шепелева есть потенциал, он может еще добавить в игре на обеих сторонах площадки и сделать команду сильнее», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

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