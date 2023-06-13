Генменеджер «Трактора»: «Шепелев заслужил новый односторонний контракт своей игрой. У него есть потенциал»

Генменеджер «Трактора» высказался о новом контракте Александра Шепелева.

«Новый односторонний контракт Александр Шепелев заслужил своей игрой в прошлом сезоне, когда по ходу чемпионата он был поднят из «Челмета» в « » и доказал свое право на нахождение в основном составе.

У Шепелева есть потенциал, он может еще добавить в игре на обеих сторонах площадки и сделать команду сильнее», – сказал генеральный менеджер клуба .