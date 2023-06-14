«Вегас» выиграл Кубок Стэнли через 6 лет после дебюта в НХЛ. Среди новых команд с 1967 года быстрее был только «Эдмонтон» Гретцки

Теги рейтинги Айлендерс Филадельфия Тампа-Бэй Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Хоккей

«Вегас» выиграл Кубок Стэнли через 6 лет после дебюта в НХЛ – 2-й результат для новичков.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче). 

6 лет между дебютом в лиге и первой победой в Кубке Стэнли – 2-й результат для новых франшиз, вступивших в лигу начиная с 1967 года.

Меньше всех интервал между дебютом в НХЛ и первым трофеем в этом периоде был у «Эдмонтона» – 5 лет (1979 и 1984 год).

При этом «Ойлерс» были основаны в 1972 году и до 1979 года выступали в другой лиге – ВХА (в первом сезоне под названием «Альберта Ойлерс»). 

3-й результат теперь у «Филадельфии» (7 лет, 1967 и 1974 год), 4-й – у «Айлендерс» (8 лет, 1972 и 1980), 5-й – у «Тампы» (12 лет, 1992 и 2004). 

Если брать историю расширения лиги до 1967 года, то рекорд делят «Монреаль Марунс» (2 года, 1924 и 1926) и «Рейнджерс» (2 года, 1926 и 1928). 

6 лет «Вегаса» в НХЛ: два финала, четыре финала конференции, победа!!!

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эскалация добра
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Отличная работа менеджмента и тренера.ВГН образец команды,которая добилась успеха в первую очередь боагодаря грамотному управлению.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Конифеев
Пиетранжело привнес свою методику: не попасть в ПО - выиграть Кубок.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Ответ Марсель Объелся
В НХЛ восток настолько сильнее запада,а в финале уже второй год побеждает команда с запада. Парадокс
Так это не парадокс, все логично: пока на востоке рубилово, на западе реально равная серия двух сильных команд была только в финале конфы)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yaroslove
26 шайб в финале - это результат в пятерке лучших за всю историю. Последний раз столько забрасывали "Айлендерс" начала 80-х ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
В НХЛ восток настолько сильнее запада,а в финале уже второй год побеждает команда с запада. Парадокс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergejs Fedotovs
Я знаю, что Боброглоры недовольны, но блин - я изначально говорил, что будет 4:1 и в Вегасе Флорида вообще ничего не сделает. И получал минусы. Ну чтоб, Вегас была единственная команда, которая этот кубок заслужила - шесть лет планомерной работы менеджмента, 4 финала конференции, два финала кубка против команды, которая случайно заскочила в плей-офф и наудачу и отскоками прошла до финала
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ kuneglen
А зачем минус ставить? Для чего?
Я тебе + поставил, не переживай.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kuneglen
Ответ Deathspell Omega
Я тебе + поставил, не переживай.
Спасибо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий