«Вегас» выиграл Кубок Стэнли через 6 лет после дебюта в НХЛ. Среди новых команд с 1967 года быстрее был только «Эдмонтон» Гретцки

«Вегас» выиграл Кубок Стэнли через 6 лет после дебюта в НХЛ – 2-й результат для новичков.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).

6 лет между дебютом в лиге и первой победой в Кубке Стэнли – 2-й результат для новых франшиз, вступивших в лигу начиная с 1967 года.

Меньше всех интервал между дебютом в и первым трофеем в этом периоде был у « » – 5 лет (1979 и 1984 год).

При этом «Ойлерс» были основаны в 1972 году и до 1979 года выступали в другой лиге – ВХА (в первом сезоне под названием «Альберта Ойлерс»).

3-й результат теперь у «Филадельфии» (7 лет, 1967 и 1974 год), 4-й – у « » (8 лет, 1972 и 1980), 5-й – у « » (12 лет, 1992 и 2004).

Если брать историю расширения лиги до 1967 года, то рекорд делят «Монреаль Марунс» (2 года, 1924 и 1926) и «Рейнджерс» (2 года, 1926 и 1928).

6 лет «Вегаса» в НХЛ: два финала, четыре финала конференции, победа!!!