Экс-голкипер «Миннесоты» Бэкстрем станет тренером вратарей «Коламбуса»

Теги Коламбус Мэнни Легаси Никлас Оскар Бэкстрем НХЛ Хоккей

Никлас Бэкстрем войдет в тренерский штаб «Коламбуса».

Бывший финский голкипер получит назначение на должность тренера вратарей «Блю Джекетс».

Бэкстрем заменит на этой позиции Мэнни Легаси, с которым клуб решил не продлевать контракт.

Финский вратарь работает в системе «Блю Джекетс» с сезона-2019/20 – он являлся тренером по развитию вратарей в Европе.

Добавим, что Бэкстрем провел 10 сезонов в НХЛ, 9 из которых – в составе «Миннесоты» и один – в составе «Калгари».

1 комментарий

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Рулон*Обоев
Мёрзлому придется теперь попотеть. Новая метла будет себе авторитет зарабатывать.
Иначе Элвису придется покинуть здание.
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