Экс-голкипер «Миннесоты» Бэкстрем станет тренером вратарей «Коламбуса»
Никлас Бэкстрем войдет в тренерский штаб «Коламбуса».
Бывший финский голкипер получит назначение на должность тренера вратарей «Блю Джекетс».
Бэкстрем заменит на этой позиции Мэнни Легаси, с которым клуб решил не продлевать контракт.
Финский вратарь работает в системе «Блю Джекетс» с сезона-2019/20 – он являлся тренером по развитию вратарей в Европе.
Добавим, что Бэкстрем провел 10 сезонов в НХЛ, 9 из которых – в составе «Миннесоты» и один – в составе «Калгари».
Иначе Элвису придется покинуть здание.