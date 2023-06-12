Экс-голкипер «Миннесоты» Бэкстрем станет тренером вратарей «Коламбуса»

Никлас Бэкстрем войдет в тренерский штаб «Коламбуса».

Бывший финский голкипер получит назначение на должность тренера вратарей «Блю Джекетс».

Бэкстрем заменит на этой позиции Мэнни Легаси, с которым клуб решил не продлевать контракт.

Финский вратарь работает в системе «Блю Джекетс» с сезона-2019/20 – он являлся тренером по развитию вратарей в Европе.

Добавим, что Бэкстрем провел 10 сезонов в НХЛ, 9 из которых – в составе «Миннесоты» и один – в составе «Калгари».