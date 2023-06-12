Кэссиди о 5-м матче с «Флоридой»: «Игроки знают, что поставлено на карту. Мы поработаем над некоторыми вещами, которые можем сделать лучше»

Брюс Кэссиди рассказал, как «Вегас» будет готовиться к пятому матчу с «Флоридой».

«Голден Найтс» одержали победу со счетом 3:2 в четвертом матче и ведут 3-1 в серии финала плей-офф НХЛ.

«Мы выйдем на лед и поработаем над некоторыми вещами, которые, по нашему мнению, мы можем сделать лучше по сравнению с предыдущими четырьмя играми, сохраним наш ритм, ускорим сердцебиение и подготовимся к последней игре.

Я думаю, что наша подготовка в этот раз будет похожа на то, что мы делали перед любой другой игрой.

Мы знаем, что это игра на вылет. Я не должен говорить об этом игрокам. Они знают, что поставлено на карту», – сказал главный тренер «Вегаса».