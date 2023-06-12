Кэссиди о 5-м матче с «Флоридой»: «Игроки знают, что поставлено на карту. Мы поработаем над некоторыми вещами, которые можем сделать лучше»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Брюс Кэссиди Хоккей

Брюс Кэссиди рассказал, как «Вегас» будет готовиться к пятому матчу с «Флоридой».

«Голден Найтс» одержали победу со счетом 3:2 в четвертом матче и ведут 3-1 в серии финала плей-офф НХЛ.

«Мы выйдем на лед и поработаем над некоторыми вещами, которые, по нашему мнению, мы можем сделать лучше по сравнению с предыдущими четырьмя играми, сохраним наш ритм, ускорим сердцебиение и подготовимся к последней игре.

Я думаю, что наша подготовка в этот раз будет похожа на то, что мы делали перед любой другой игрой.

Мы знаем, что это игра на вылет. Я не должен говорить об этом игрокам. Они знают, что поставлено на карту», – сказал главный тренер «Вегаса».

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