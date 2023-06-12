Стивенсон о 4-м матче с «Флоридой»: «Старались проявить инстинкт убийцы. Хотели давить так сильно, как только могли»

Чендлер Стивенсон подвел итоги 4-й игры финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» (3:2) в 4-м матче финальной серии плей-офф (3-1). По ходу матча «Вегас» вел со счетом 3:0.

«Мы не хотели проигрывать. Мы хотели давить так сильно, как только могли.

Просто старались проявить инстинкт убийцы», – сказал нападающий «Вегаса» , сделавший дубль в матче.

Стивенсон сделал дубль в 4-м матче финала с «Флоридой». Он 3-й игрок «Вегаса» с 10+ шайбами в этом плей-офф