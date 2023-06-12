Экс-арбитр Бокарев о сезоне-2004/05: «Иностранцы в «Ак Барсе» ничего не показали. Они просто пережидали локаут»
Экс-арбитр Валерий Бокарев отметил, что легионеры приезжают в КХЛ, чтобы заработать.
– Вам досталось много матчей в локаутный сезон-2004/05. Какими в вашем представлении оказались иностранцы?
– Я так понял, что они сюда приехали и не полностью здесь выкладывались. Они просто пережидали локаут. Главное для них было – это вернуться в НХЛ.
В «Ак Барсе» какую команду собрали, а что толку-то? Они ничего не показали. Зато посмотрите на 1998 год, когда играли своими и стали чемпионами.
Иностранцы, которые сюда приезжают, не обязательно все великие. Они приезжают сюда заработать, – считает Бокарев.
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