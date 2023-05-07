Экс-форвард ЦСКА и «Сибири» Сергей Барбашев перешел в «Буран»

стал игроком « ».

Прошлый сезон 30-летний форвард начинал в « », а в декабре перешел в « ».

В 33 матчах регулярки-2022/23 Барбашев набрал 17 (8+9) очков, в 6 играх плей-офф на его счету 2 (0+2) балла.

Также нападающий известен по выступлениям за «Сибирь», «Адмирал» и ЦСКА.

Сергей – старший брат 27-летнего форварда «Вегаса» Ивана Барбашева, который сегодня забил «Эдмонтону» ударом с лета в матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли.