Экс-форвард ЦСКА и «Сибири» Сергей Барбашев перешел в «Буран»

Теги Дизель переходы Сергей Барбашев ВХЛ Буран ХК Тамбов Хоккей

Сергей Барбашев стал игроком «Бурана».

Прошлый сезон ВХЛ 30-летний форвард начинал в «Тамбове», а в декабре перешел в «Дизель».

В 33 матчах регулярки-2022/23 Барбашев набрал 17 (8+9) очков, в 6 играх плей-офф на его счету 2 (0+2) балла.

Также нападающий известен по выступлениям за «Сибирь», «Адмирал» и ЦСКА.

Сергей – старший брат 27-летнего форварда «Вегаса» Ивана Барбашева, который сегодня забил «Эдмонтону» ударом с лета в матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли.

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2 комментария

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Deathspell Omega
Старший брат Ивана.
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Booligan
А третий брат у них тоже по нулям?
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