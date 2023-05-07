Экс-форвард ЦСКА и «Сибири» Сергей Барбашев перешел в «Буран»
Сергей Барбашев стал игроком «Бурана».
Прошлый сезон ВХЛ 30-летний форвард начинал в «Тамбове», а в декабре перешел в «Дизель».
В 33 матчах регулярки-2022/23 Барбашев набрал 17 (8+9) очков, в 6 играх плей-офф на его счету 2 (0+2) балла.
Также нападающий известен по выступлениям за «Сибирь», «Адмирал» и ЦСКА.
Сергей – старший брат 27-летнего форварда «Вегаса» Ивана Барбашева, который сегодня забил «Эдмонтону» ударом с лета в матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли.
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