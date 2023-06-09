«Флорида» одержала 1-ю победу в финалах Кубка Стэнли в 7-м матче в истории. Длиннее серия без выигрышей была только у «Сент-Луиса»

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«Флорида» одержала 1-ю победу в финалах Кубка Стэнли в 7-м матче.

«Пантерс» обыграли «Вегас» (3:2 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1-2). 

Этот матч стал 7-м в рамках финалов в истории клуба, серия без побед составила 6 игр. В 1996 году «Флорида» проиграла «Колорадо» (0-4). 

Длиннее стартовая серия без побед в финалах была только у «Сент-Луиса» – 13 матчей.

В 1968, 1969 и 1970 годах «Блюз» уступали в финале со счетом 0-4 (дважды «Монреалю» и один раз «Бостону»). В 2019 году клуб стал обладателем Кубка Стэнли, одолев «Брюинс» в финале (4-3), первая победа была одержана во втором матче. 

На третьем месте идет серия «Вашингтона» – 5 матчей (0-4 от «Детройта» в 1998 году, первая победа – во втором матче серии с «Вегасом» в 2018 году, 4-1). 

При этом «Флорида» стала первой командой с 2016 года, выигравшей свой первый матч в финале в овертайме. Тогда это удалось «Сан-Хосе». 

1 комментарий

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АРХАТ
Ну СЛ тогда добирался до финала с только что созданной конференции, поэтому первые 2 финала были пушечным мясом.
+3
0
+3
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