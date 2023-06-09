Монтур о шайбе в финале после рождения сына: «В последнее время у меня не шло. Посвящаю гол моему мальчику»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Брэндон Монтур Хоккей

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур высказался о шайбе в финале после рождения сына.

Игрок «Пантерс» открыл счет в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2 ОТ, 1-2). 

В его активе стало 10 (7+3) очков в 19 играх в текущем плей-офф. При этом гол стал для него первым в последних 11 играх. 

В воскресенье жена игрока родила сына. Он получил имя Кай. 

«В последнее время голы у меня не шли, хотя я старался, создавал моменты. Просто не везло.

Сегодня было приятно увидеть, что шайба влетела в ворота. Посвящаю гол моему мальчику», – сказал Монтур. 

Монтур – 1-й защитник в истории «Флориды», набравший 10 очков в одном плей-офф. У него 7+3 в 19 играх

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1 комментарий

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VladosParovoz
Не останавливайся, ни на одном ни на другом, клепай и шлепай!
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