Монтур о шайбе в финале после рождения сына: «В последнее время у меня не шло. Посвящаю гол моему мальчику»

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур высказался о шайбе в финале после рождения сына.

Игрок «Пантерс» открыл счет в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с « » (3:2 ОТ, 1-2).

В его активе стало 10 (7+3) очков в 19 играх в текущем плей-офф. При этом гол стал для него первым в последних 11 играх.

В воскресенье жена игрока родила сына. Он получил имя Кай.

«В последнее время голы у меня не шли, хотя я старался, создавал моменты. Просто не везло.

Сегодня было приятно увидеть, что шайба влетела в ворота. Посвящаю гол моему мальчику», – сказал Монтур.

Монтур – 1-й защитник в истории «Флориды», набравший 10 очков в одном плей-офф. У него 7+3 в 19 играх