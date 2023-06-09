Ткачак после 3:2 с «Вегасом»: «Все скажут, что они вели в счете большую часть игры. Но это никого не волнует, счет в серии 1-2»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак высказался о победе над «Вегасом» в третьем матче финальной серии.

«Флорида» обыграла «Вегас» (3:2 ОТ) в 3-м матче финала Кубка Стэнли (1-2).

Форвард «Пантерс» перевел игру в овертайм, сравняв счет на 58-й минуте. 

«Наверное, все скажут, что они вели в счете большую часть игры. Но по итогу это никого не волнует. Счет в серии 1-2. 

Мы настраивались на победу в сегодняшнем матче и добились ее. Мы думали только о том, чтобы выиграть. Неважно, как именно. Мы просто знали, каким должен быть результат, и мы его достигли», – сказал Ткачак

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2 комментария

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ToniKroos1999
Спасибо, Мэттью!
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AntOn
Правильный настрой - только с таким можно побеждать
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