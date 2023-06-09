Ткачак после 3:2 с «Вегасом»: «Все скажут, что они вели в счете большую часть игры. Но это никого не волнует, счет в серии 1-2»

Мэттью Ткачак высказался о победе над «Вегасом» в третьем матче финальной серии.

« » обыграла « » (3:2 ОТ) в 3-м матче финала Кубка Стэнли (1-2).

Форвард «Пантерс» перевел игру в овертайм, сравняв счет на 58-й минуте.

«Наверное, все скажут, что они вели в счете большую часть игры. Но по итогу это никого не волнует. Счет в серии 1-2.

Мы настраивались на победу в сегодняшнем матче и добились ее. Мы думали только о том, чтобы выиграть. Неважно, как именно. Мы просто знали, каким должен быть результат, и мы его достигли», – сказал .