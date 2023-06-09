Монтур – 1-й защитник в истории «Флориды», набравший 10 очков в одном плей-офф. У него 7+3 в 19 играх

Брэндон Монтур – 1-й защитник в истории «Флориды», набравший 10 очков в одном плей-офф.

Защитник «Пантерс» открыл счет в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2 ОТ, 1-2).

В его активе стало 10 (7+3) очков в 19 играх в текущем плей-офф. обновил рекорд клуба для защитников по очкам за один розыгрыш, превзойдя достижение (1996 год, 9 очков в 22 играх, 1+8).

Кроме того, Монтур – 5-й действующий защитник с 7+ голами за один плей-офф.

Ранее этой отметки достигали Виктор Хедман (2020, «Тампа», 10 голов), Кэйл Макар (2022, «Колорадо», 8), Ши Теодор (2020, «Вегас», 7) и Брент Бернс (2016, «Сан-Хосе», 7).