Президент «Барыса» о цели на следующий сезон: «Хотим пройти второй круг плей-офф»

Президент «Барыса» рассказал о цели клуба в следующем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Возникшая перед чемпионатом мира ситуация с отзывом казахстанских паспортов у натурализованных легионеров отразится на «Барысе»?

— В «Барысе» все равно будет какая-то часть легионеров. Они остались по старым контрактам. Но уже такого большинства легионеров не будет. Больше будут играть казахстанские хоккеисты.

— В связи с этим поменяется цель, которую ставит команда на сезон?

— Мы ставили задачу выйти в плей-офф. Сейчас хотим пройти второй круг. Надо стремиться к чему-то, чтобы наши ребята росли и получали больше игрового времени. Им самим надо доказывать, что они достойны хороших контрактов, – сказал Борис Иванищев.

В минувшем сезоне « » занял последнее место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.