Артюхин об «Ак Барсе» как суперклубе: «Он им станет, когда придет топовой вратарь уровня Рейдеборна. Билялову не хватает мастерства»

Евгений Артюхин назвал условие, при котором «Ак Барс» станет суперклубом.

– « » – классная команда. Они остаются одними из главных претендентов на Кубок Гагарина. Состав казанцев постоянно усиливается.

Яшкин и Жафяров придадут качества в игру. К таким мастерам, как Радулов и Шипачев, добавили еще топовых игроков.

– Можно ли назвать «Ак Барс» суперклубом?

– Они им станут, когда в команду придет топовой вратарь, например, уровня Рейдеборна. Это, кстати, проблема не только казанцев.

В целом в стало меньше качественных вратарей. Да, они все молодцы, стараются, но надо стремиться повышать свой уровень.

При всем уважении к ему не хватает мастерства. ЦСКА завоевал Кубок Гагарина за счет уверенной игры Рейдеборна, – сказал .