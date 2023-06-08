Артюхин об «Ак Барсе» как суперклубе: «Он им станет, когда придет топовой вратарь уровня Рейдеборна. Билялову не хватает мастерства»

Теги Ак Барс Евгений Артюхин КХЛ Тимур Билялов Адам Рейдеборн Хоккей

Евгений Артюхин назвал условие, при котором «Ак Барс» станет суперклубом.

– «Ак Барс» – классная команда. Они остаются одними из главных претендентов на Кубок Гагарина. Состав казанцев постоянно усиливается.

Яшкин и Жафяров придадут качества в игру. К таким мастерам, как Радулов и Шипачев, добавили еще топовых игроков.

– Можно ли назвать «Ак Барс» суперклубом?

– Они им станут, когда в команду придет топовой вратарь, например, уровня Рейдеборна. Это, кстати, проблема не только казанцев.

В целом в КХЛ стало меньше качественных вратарей. Да, они все молодцы, стараются, но надо стремиться повышать свой уровень.

При всем уважении к Тимуру Билялову ему не хватает мастерства. ЦСКА завоевал Кубок Гагарина за счет уверенной игры Рейдеборна, – сказал Евгений Артюхин.

3 комментария

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FaithDevotion
Я, конечно, извиняюсь, но как же тогда Тимур в своё время конкуренцию у Адама выиграл, если мастерства не хватает…
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artigai
Артюхину больше не наливать😂
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крок 58
Женя на должность что ли какую метит?
Он какой то общительный последнее время
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