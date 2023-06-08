Артюхин об «Ак Барсе» как суперклубе: «Он им станет, когда придет топовой вратарь уровня Рейдеборна. Билялову не хватает мастерства»
Евгений Артюхин назвал условие, при котором «Ак Барс» станет суперклубом.
– «Ак Барс» – классная команда. Они остаются одними из главных претендентов на Кубок Гагарина. Состав казанцев постоянно усиливается.
Яшкин и Жафяров придадут качества в игру. К таким мастерам, как Радулов и Шипачев, добавили еще топовых игроков.
– Можно ли назвать «Ак Барс» суперклубом?
– Они им станут, когда в команду придет топовой вратарь, например, уровня Рейдеборна. Это, кстати, проблема не только казанцев.
В целом в КХЛ стало меньше качественных вратарей. Да, они все молодцы, стараются, но надо стремиться повышать свой уровень.
При всем уважении к Тимуру Билялову ему не хватает мастерства. ЦСКА завоевал Кубок Гагарина за счет уверенной игры Рейдеборна, – сказал Евгений Артюхин.
Он какой то общительный последнее время