«Нью-Джерси» предложил Братту 8-летний контракт

Форварду «Нью-Джерси» Йесперу Братту предложен новый контракт.

«Дэвилс» предложили 24-летнему нападающему продлить соглашение на восемь лет.

На данный момент неизвестно, готов ли игрок подписать длительный контракт или будет настаивать на краткосрочном соглашении.

У форварда истекает действующее соглашение с клубом с зарплатой 5,45 миллиона долларов в год, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.

набрал 73 (32+41) балл за результативность в 82 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

В плей-офф шведский нападающий отметился 6 (1+5) баллами в 12 играх.