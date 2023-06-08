«Нью-Джерси» предложил Братту 8-летний контракт

Теги Нью-Джерси НХЛ Йеспер Братт Хоккей

Форварду «Нью-Джерси» Йесперу Братту предложен новый контракт.

«Дэвилс» предложили 24-летнему нападающему продлить соглашение на восемь лет.

На данный момент неизвестно, готов ли игрок подписать длительный контракт или будет настаивать на краткосрочном соглашении.

У форварда истекает действующее соглашение с клубом с зарплатой 5,45 миллиона долларов в год, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.

Йеспер Братт набрал 73 (32+41) балл за результативность в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

В плей-офф шведский нападающий отметился 6 (1+5) баллами в 12 играх.

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2 комментария

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Jeff Lebowski
- В чём сила, Братт?
- В деньгах, в деньгах вся сила...
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Михаил Вагин
Хоть бы не больше 7,5 млн
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