«Нью-Джерси» предложил Братту 8-летний контракт
Форварду «Нью-Джерси» Йесперу Братту предложен новый контракт.
«Дэвилс» предложили 24-летнему нападающему продлить соглашение на восемь лет.
На данный момент неизвестно, готов ли игрок подписать длительный контракт или будет настаивать на краткосрочном соглашении.
У форварда истекает действующее соглашение с клубом с зарплатой 5,45 миллиона долларов в год, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.
Йеспер Братт набрал 73 (32+41) балл за результативность в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
В плей-офф шведский нападающий отметился 6 (1+5) баллами в 12 играх.
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