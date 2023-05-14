«Нью-Джерси» и Братт недовольны переговорами о контракте – цена около 8 млн долларов в год. Форвард забил 1 гол в 12 матчах плей-офф

«Нью-Джерси» и Йеспер Братт не могут договориться о новом контракте.

У 24-летнего нападающего в конце этого сезона истекает действующее соглашение с клубом с зарплатой 5,45 миллиона долларов в год, после чего он может стать ограниченно свободным агентом (RFA).

Еще в ноябре прошлого года появились сообщения о том, что «Дэвилс» начали переговоры с представителем игрока и хотят подписать долгосрочный договор.

Переговоры продолжаются, но с момента начала плей-офф идут медленно. Отмечается, что обе стороны недовольны их ходом.

Генеральный менеджер « » Том Фицджералд рассчитывает подписать соглашение с кэпхитом около восьми миллионов долларов в год.

набрал 73 (32+41) балл за результативность в 82 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

В плей-офф шведский нападающий отметился 6 (1+5) баллами в 12 играх.