«Нью-Джерси» и Братт недовольны переговорами о контракте – цена около 8 млн долларов в год. Форвард забил 1 гол в 12 матчах плей-офф

Теги Нью-Джерси НХЛ Том Фицджералд Йеспер Братт Хоккей

«Нью-Джерси» и Йеспер Братт не могут договориться о новом контракте.

У 24-летнего нападающего в конце этого сезона истекает действующее соглашение с клубом с зарплатой 5,45 миллиона долларов в год, после чего он может стать ограниченно свободным агентом (RFA).

Еще в ноябре прошлого года появились сообщения о том, что «Дэвилс» начали переговоры с представителем игрока и хотят подписать долгосрочный договор.

Переговоры продолжаются, но с момента начала плей-офф идут медленно. Отмечается, что обе стороны недовольны их ходом.

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджералд рассчитывает подписать соглашение с кэпхитом около восьми миллионов долларов в год.

Йеспер Братт набрал 73 (32+41) балл за результативность в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

В плей-офф шведский нападающий отметился 6 (1+5) баллами в 12 играх.

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6 комментариев

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Maxim Shumov
Опасненько его подписывать по цене Хьюза. Есть уже контракт Хэмилтона. Как бы НДД опять на дно не уехали.
+11
0
+11
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progexpNN
Такие "мягкие" хоть и техничные игроки хороши для регулярки. В плей-офф им просто голову не дают поднять. У Дэвилз и так недостаток power форвардов. А в плей-офф нужны форварды типа братьев Ткачаков или Алекса Така.
+6
0
+6
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Дима Миронов
прошлом году лучше играл
+3
0
+3
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Антон
Генменеджер если даёт 8, но ходом переговоров недоволен, то Братт больше просит. Берега попутал, братт?
+1
0
+1
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dosatuy
Сезон провел нормально. А сколько же? 6 мало по нынешним контрактам. Где 7 там и 8. Инфляция у них там.
+2
-2
0
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