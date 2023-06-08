ЛеБрюн предположил, что игроки НХЛ вслед за Гавриковым могут подписывать краткосрочные контракты, ожидания рост потолка зарплат

Теги Лос-Анджелес НХЛ Пьер ЛеБрюн Владислав Гавриков потолок зарплат Хоккей

Игроки НХЛ могут подписывать краткосрочные контракты в ожидании роста потолка зарплат.

Такое предположение высказал инсайдер Пьер ЛеБрюн, говоря о двухлетнем контракте Владислава Гаврикова и «Лос-Анджелеса».

Дэн Мильштейн, агент российского хоккеиста, заявил, что «в течение ближайших нескольких лет повысится потолок зарплат».

«Думаю, что в ближайшие недели вы увидите, что другие игроки и агенты также делают ставку на тот факт, что потолок зарплат будет расти в течение следующих нескольких лет», – написал ЛеБрюн.

Потолок зарплат в НХЛ вырастет на миллион долларов в следующем сезоне. Об этом сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

1 комментарий

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Maxim Shumov
Так ведь при роста потолка он бы получил примерно на миллион больше? Там же вряд ли будет колоссальный рост, смысл тогда на мост идти?
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