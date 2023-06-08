ЛеБрюн предположил, что игроки НХЛ вслед за Гавриковым могут подписывать краткосрочные контракты, ожидания рост потолка зарплат
Игроки НХЛ могут подписывать краткосрочные контракты в ожидании роста потолка зарплат.
Такое предположение высказал инсайдер Пьер ЛеБрюн, говоря о двухлетнем контракте Владислава Гаврикова и «Лос-Анджелеса».
Дэн Мильштейн, агент российского хоккеиста, заявил, что «в течение ближайших нескольких лет повысится потолок зарплат».
«Думаю, что в ближайшие недели вы увидите, что другие игроки и агенты также делают ставку на тот факт, что потолок зарплат будет расти в течение следующих нескольких лет», – написал ЛеБрюн.
Потолок зарплат в НХЛ вырастет на миллион долларов в следующем сезоне. Об этом сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
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