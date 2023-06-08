Мильштейн о контракте Гаврикова на два года: «Потолок зарплат повысится в ближайшие несколько лет»
Агент Владислава Гаврикова объяснил подписание контракта с «Лос-Анджелесом».
Российский хоккеист, имея возможность выхода на рынок свободных агентов, решил не подписывать длительный контракт, а договорился о краткосрочном двухлетнем соглашении с «Лос-Анджелесом».
Среднегодовая зарплата Владислава Гаврикова составит 5,875 миллиона долларов.
«Влад делает ставку на самого себя. Ему будет 29 лет, когда контракт завершится. И мы сможем вернуться на рынок свободных агентов. Также в течение ближайших нескольких лет повысится потолок зарплат», – сказал представитель хоккеиста Дэн Мильштейн.
Россиянин перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.
Гавриков набрал 9 (3+6) очков при полезности «плюс 12» в 20 матчах за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ.
В 6 играх плей-офф защитник добавил 1 (0+1) балл при полезности «плюс 5».
Гавриков остается в «Кингс», но почти вся сумма контракта – подписной бонус. Объясняем, что это вообще такое
Защитник качественный, но на такие деньги надо в каждом из сезонов набирать по 50-60 очков, для этого надо выходить в 1й бригаде большинства, при здоровом Даути это маловероятно.
Пожелаю удачи Гаврикову, главное без травм.