Мильштейн о контракте Гаврикова на два года: «Потолок зарплат повысится в ближайшие несколько лет»

Теги Лос-Анджелес НХЛ Владислав Гавриков Дэн Мильштейн Хоккей

Агент Владислава Гаврикова объяснил подписание контракта с «Лос-Анджелесом».

Российский хоккеист, имея возможность выхода на рынок свободных агентов, решил не подписывать длительный контракт, а договорился о краткосрочном двухлетнем соглашении с «Лос-Анджелесом».

Среднегодовая зарплата Владислава Гаврикова составит 5,875 миллиона долларов.

«Влад делает ставку на самого себя. Ему будет 29 лет, когда контракт завершится. И мы сможем вернуться на рынок свободных агентов. Также в течение ближайших нескольких лет повысится потолок зарплат», – сказал представитель хоккеиста Дэн Мильштейн.

Россиянин перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.

Гавриков набрал 9 (3+6) очков при полезности «плюс 12» в 20 матчах за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ.

В 6 играх плей-офф защитник добавил 1 (0+1) балл при полезности «плюс 5».

Гавриков остается в «Кингс», но почти вся сумма контракта – подписной бонус. Объясняем, что это вообще такое

4 комментария

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37old
На какой контракт они рассчитывают через 2 года? 7-8 млн?
Защитник качественный, но на такие деньги надо в каждом из сезонов набирать по 50-60 очков, для этого надо выходить в 1й бригаде большинства, при здоровом Даути это маловероятно.
Пожелаю удачи Гаврикову, главное без травм.
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Crenk
Ответ 37old
На какой контракт они рассчитывают через 2 года? 7-8 млн? Защитник качественный, но на такие деньги надо в каждом из сезонов набирать по 50-60 очков, для этого надо выходить в 1й бригаде большинства, при здоровом Даути это маловероятно. Пожелаю удачи Гаврикову, главное без травм.
Можно просто играть как Челиос
0
0
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