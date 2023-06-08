Третьяк провел мастер-класс для игроков из Ульяновской области: «Нужно кататься в разных позах – и передом, и задом, и спиной»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк высказался о важности катания в хоккее.

Президент Федерации хоккея России провел мастер-класс для юных хоккеистов из районов Ульяновской области.

«В первую очередь для хоккеиста важно катание. Если человек не умеет кататься, он просто не сможет выполнить ни один элемент.

Ни бросковый, ни обмануть вратаря, ни забить гол.

Нужно кататься в разных позах – и передом, и задом, и спиной», – сказал Владислав Третьяк.

17 комментариев

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dskut
Чем, интересно, отличается катание задом от катания спиной? 🤔
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андрэ
Сидр поехал пробовать???
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jqzn88xn6n
Хочу поинтересоваться, а где собственно кататься спиной, если у меня на Выхино возле дома коробка не залита весь сезон? А это между прочим Москва!
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Bartez1986
судя по тому, сколько лет Третьяк у власти, кататься он точно умеет в разных позах
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Wayne Gretzky 99
Некоторые на четвереньках хорошо исполняют.
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Рус Киссенжер
и задом,и спиной?
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Matador
странно что задом вперёд ещё не запретили кататься
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Пылесос
Третьяк провел мастер-класс по своей новой книге "Вратарская камасутра".
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mossad
и передом, и задом, и спиной...

это больше похоже на мастер-класс по его депутатству
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Илья Шевяков
"Риили?! Ну конечно Риили"
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Sobachkin
Третьяк сейчас во власти в разных позах
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bolt_thrower
Чему он может научить современных ребят? Стиль другой, скорости другие, требования другие...
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k.vlad
ну чё накинулись на говенного деда?))), катание задом - нормальная фраза) он-то языком работает, не задом). Ну а школьникам он точно может дать мастер-класс.
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Ярик01
Ответ dskut
Чем, интересно, отличается катание задом от катания спиной? 🤔
Нахождением спины ниже задницы и выше
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продавец-пипец
Ответ dskut
Чем, интересно, отличается катание задом от катания спиной? 🤔
Это интервью Трыктьяк два дня давал!Вот и запамятовал!!!
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продавец-пипец
Ответ Wayne Gretzky 99
Некоторые на четвереньках хорошо исполняют.
ОДИН ЧЕМПИОН #11 ПО КОВРОВОЙ ДОРОЖКЕ ПЫТАЛСЯ В КОНЬКАХ НАВАЛИТЬ!ПОСЛЕ ЭТОГО ФЛЯГА У НЕГО ЗАСВИСТЕЛА СО СТРАШНОЙ СИЛОЙ!!!
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