Третьяк провел мастер-класс для игроков из Ульяновской области: «Нужно кататься в разных позах – и передом, и задом, и спиной»

Владислав Третьяк высказался о важности катания в хоккее.

Президент Федерации хоккея России провел мастер-класс для юных хоккеистов из районов Ульяновской области.

«В первую очередь для хоккеиста важно катание. Если человек не умеет кататься, он просто не сможет выполнить ни один элемент.

Ни бросковый, ни обмануть вратаря, ни забить гол.

Нужно кататься в разных позах – и передом, и задом, и спиной», – сказал .