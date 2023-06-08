«Северсталь» обменяла Луговяка в «Салават Юлаев» на Шумилова

«Салават Юлаев» и «Северсталь» обменялись хоккеистами.

Состав уфимского клуба пополнил 25-летний защитник Семен Луговяк.

19-летний игрок обороны Василий Шумилов перешел в команду из Череповца.

В прошедшем сезоне Луговяк провел 45 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (0+7) очков при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 13:29.

Шумилов выступал за «Толпар» в прошлом сезоне. Он записал на свой счет 23 (8+15) балла при полезности «плюс 10» в 48 матчах регулярного чемпионата.