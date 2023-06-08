«Северсталь» обменяла Луговяка в «Салават Юлаев» на Шумилова

Теги Салават Юлаев Северсталь переходы КХЛ Семен Луговяк Хоккей

«Салават Юлаев» и «Северсталь» обменялись хоккеистами.

Состав уфимского клуба пополнил 25-летний защитник Семен Луговяк.

19-летний игрок обороны Василий Шумилов перешел в команду из Череповца.

В прошедшем сезоне Луговяк провел 45 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (0+7) очков при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 13:29.

Шумилов выступал за «Толпар» в прошлом сезоне. Он записал на свой счет 23 (8+15) балла при полезности «плюс 10» в 48 матчах регулярного чемпионата.

6 комментариев

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Александр Матийцев
Это что сейчас было, у них что в натуре флага рванула, молодой , переспективный защ, с отличными показателями, на незнамо кого. Это полный бздец.
+2
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artist777
Сомнительно, да и болельщики Северстали слишком рады .
+1
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Марат Акулов
-1 и + 10
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Юрий Байбурдин
Когда же на Башировых управа найдется?
0
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Ачиваков Марат
Все поезд ушел, остались отставшие пассажиры.
0
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Hudson_Hawk
Ответ Марат Акулов
-1 и + 10
Лиги разные
0
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0
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