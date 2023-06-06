Даниил Бут: «Доволен развитием карьеры в России, сыграл несколько матчей в КХЛ. Я не собирался никуда уезжать»

Даниил Бут выразил удовлетворение развитием карьеры в России.

– Что почувствовали от дебюта в КХЛ?

– В том матче я был заявлен тринадцатым нападающим. Смотрел со скамейки, как идет игра, как поддерживают трибуны.

И тут Игорь Валерьевич [Никитин] называет звено, и я слышу свою фамилию. Я подскочил, был удивлен. Думаю: надо собраться, выйти и сыграть как обычно. Так и получилось.

– Что поняли про уровень КХЛ, когда сыграли несколько матчей?

– Понял, что мне еще работать и работать, чтобы играть хорошо на уровне КХЛ.

Мне надо поработать над катанием, над быстрым броском и быстрыми решениями. В КХЛ скорости выше – надо все делать быстрее.

– Несколько лет назад ходили слухи, что вы можете уехать в Северную Америку. Довольны тем, что остались развиваться в «Локомотиве»?

– А я и не собирался никуда уезжать. Не знаю, откуда взялась эта информация.

Учитывая, что я в 17 лет сыграл несколько матчей в КХЛ, конечно, доволен, как развивается моя карьера в России.

– Цель на следующий сезон – закрепиться в основе «Локомотива»?

– Да. Сто процентов.

– Понимаете, что нужно делать, чтобы прийти к ней?

– Поработать над качествами, которых мне не хватает. Подготовиться ментально к сезону.

В КХЛ много матчей, к этому надо быть готовым.

Бывает, играют через день по пять-шесть встреч. Важно быть готовым не только физически, но и ментально, – сказал 18-летний нападающий системы «Локомотива» Даниил Бут.