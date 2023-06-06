Валерий Каменский: «Надеемся увидеть клуб из Чечни в КХЛ. Им нужен дворец, команда – к ним все поедут играть»

Теги Валерий Каменский КХЛ Хоккей

Валерий Каменский надеется на вступление в КХЛ команды из Чечни.

«Хоккей в стране развивается и становится популярнее во всех регионах. КХЛ следует охватывать больше регионов страны.

Например, на Кавказе в Чеченской Республике есть хорошая хоккейная база для развития и вступления в КХЛ.

Чеченцы играют в Ночной хоккейной лиге, дети начинают заниматься хоккеем.

Им нужен только новый ледовый дворец и профессиональная взрослая команда. К ним все поедут играть.

Надеемся, что сможем увидеть команду из Чечни в КХЛ в обозримом будущем.

Надо стремиться к расширению, чтобы популяризировать хоккей для всех людей в стране», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

2 комментария

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Richman95
Как команда будет называться ?🧐
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ruslan_khaibulov
Ответ Richman95
Как команда будет называться ?🧐
Ахмат сила
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