Даниил Бут считает, что сдавать ЕГЭ сложнее, чем играть в хоккей: «100 процентов. Обществознание – самый тяжелый предмет»

Теги Локомотив КХЛ Даниил Бут Хоккей

Даниил Бут азявил, что сдавать ЕГЭ сложнее, чем играть в хоккей.

– Как вы будете отдыхать после насыщенного сезона?

– Меня еще ждет ЕГЭ, готовлюсь сейчас к нему.

Параллельно буду отдыхать. Потом будет драфт. Возможно, после него останусь на неделю в Америке.

– Вы готовы к сдаче?

– До конца еще нет. Надо продолжать заниматься.

Наверное, только к математике полностью готов, а по другим предметам все не так просто. Самый сложный предмет – обществознание.

– Получается, у вас математический склад ума?

– Нет, точно нет. Возможно, быстро схватываю информацию по математике. И так получилось, что обществознание – самый тяжелый предмет на ЕГЭ вообще.

– Почему вы выбрали именно эти предметы?

– Они нужны для поступления в вуз. Планирую пойти на тренера. С вузом пока не определился.

– Что сложнее: сдавать ЕГЭ или играть в хоккей?

– Сдавать ЕГЭ сложнее. Сто процентов, – сказал 18-летний нападающий системы «Локомотива» Даниил Бут.

2 комментария

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Rudenzik
Нет, обществознание точно не самый сложный, вопросы все клишированные, если решать разные варианты пробника , то проблем не будет
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Костя Кот
не то что химия и физика
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