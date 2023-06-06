Даниил Бут считает, что сдавать ЕГЭ сложнее, чем играть в хоккей: «100 процентов. Обществознание – самый тяжелый предмет»
Даниил Бут азявил, что сдавать ЕГЭ сложнее, чем играть в хоккей.
– Как вы будете отдыхать после насыщенного сезона?
– Меня еще ждет ЕГЭ, готовлюсь сейчас к нему.
Параллельно буду отдыхать. Потом будет драфт. Возможно, после него останусь на неделю в Америке.
– Вы готовы к сдаче?
– До конца еще нет. Надо продолжать заниматься.
Наверное, только к математике полностью готов, а по другим предметам все не так просто. Самый сложный предмет – обществознание.
– Получается, у вас математический склад ума?
– Нет, точно нет. Возможно, быстро схватываю информацию по математике. И так получилось, что обществознание – самый тяжелый предмет на ЕГЭ вообще.
– Почему вы выбрали именно эти предметы?
– Они нужны для поступления в вуз. Планирую пойти на тренера. С вузом пока не определился.
– Что сложнее: сдавать ЕГЭ или играть в хоккей?
– Сдавать ЕГЭ сложнее. Сто процентов, – сказал 18-летний нападающий системы «Локомотива» Даниил Бут.
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