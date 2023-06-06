Михайлов, Асташевский и Круженков продлили контракты с «Авангардом» на два года

«Авангард» подписал новые контракты с тремя хоккеистами.

Соглашения с клубом продлили нападающие , Семен Асташевский и .

Все договоры подписаны на два года.

Михайлов провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ в прошлом сезоне и набрал 3 (1+2) очка. Среднее игровое время – 09:12.

Асташевский сыграл за «Авангард» пять игр в прошедшем чемпионате, не отметившись результативными действиями. Среднее игровое время – 06:15.

Круженков провел 11 матчей за основную команду «ястребов», не набрав очков. Среднее игровое время – 07:21.