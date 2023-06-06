Михайлов, Асташевский и Круженков продлили контракты с «Авангардом» на два года

Теги Авангард КХЛ Никита Михайлов Егор Круженков Семен Асташевский Хоккей

«Авангард» подписал новые контракты с тремя хоккеистами.

Соглашения с клубом продлили нападающие Никита Михайлов, Семен Асташевский и Егор Круженков.

Все договоры подписаны на два года.

Михайлов провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ в прошлом сезоне и набрал 3 (1+2) очка. Среднее игровое время – 09:12.

Асташевский сыграл за «Авангард» пять игр в прошедшем чемпионате, не отметившись результативными действиями. Среднее игровое время – 06:15.

Круженков провел 11 матчей за основную команду «ястребов», не набрав очков. Среднее игровое время – 07:21.

3 комментария

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Антон Фёдоров
Вот и хорошо! С учётом скудности рынка
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Александр Маслов
Пора ребятам себя показать,я уверен кто нибудь из них выстрелит.
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Rodgeras
Пора из подающих надежды становится игроками основы. Но то, что все 3 заиграют серьёзно слабо верю.
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