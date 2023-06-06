Михайлов, Асташевский и Круженков продлили контракты с «Авангардом» на два года
«Авангард» подписал новые контракты с тремя хоккеистами.
Соглашения с клубом продлили нападающие Никита Михайлов, Семен Асташевский и Егор Круженков.
Все договоры подписаны на два года.
Михайлов провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ в прошлом сезоне и набрал 3 (1+2) очка. Среднее игровое время – 09:12.
Асташевский сыграл за «Авангард» пять игр в прошедшем чемпионате, не отметившись результативными действиями. Среднее игровое время – 06:15.
Круженков провел 11 матчей за основную команду «ястребов», не набрав очков. Среднее игровое время – 07:21.
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