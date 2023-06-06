Бедард потроллил Биссоннетта: «НХЛ дает возможность приехать на финал, увидеть классных хоккеистов – и Биз тоже здесь»

Коннор Бедард пошутил над Полом Биссоннеттом.

В преддверии драфта НХЛ-2023 канадский нападающий вместе с Адамом Фантилли, Лео Карлссоном и Уиллом Смитом посетил второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой».

Перед началом игры побывал в студии телеканала TNT и пообщался с ведущими и экспертами, среди которых были Уэйн Гретцки, Хенрик Лундквист и .

– Тебе 17 лет, ты в Лас-Вегасе. Здесь в студии обладатели Кубка Стэнли, рядом Уэйн Гретцки. Как ты это воспринимаешь?

– Это довольно безумно.

Я очень признателен тому, что НХЛ делает для меня и трех других молодых хоккеистов, давая возможность приехать сюда и увидеть несколько очень классных хоккеистов в этой студии – и Биз здесь тоже, – ответил Бедард, шутка которого вызвала смех находившихся в студии.