Бедард потроллил Биссоннетта: «НХЛ дает возможность приехать на финал, увидеть классных хоккеистов – и Биз тоже здесь»

Теги Кубок Стэнли НХЛ драфт НХЛ Пол Биссоннетт Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард пошутил над Полом Биссоннеттом.

В преддверии драфта НХЛ-2023 канадский нападающий вместе с Адамом Фантилли, Лео Карлссоном и Уиллом Смитом посетил второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой».

Перед началом игры Коннор Бедард побывал в студии телеканала TNT и пообщался с ведущими и экспертами, среди которых были Уэйн Гретцки, Хенрик Лундквист и Пол Биссоннетт.

– Тебе 17 лет, ты в Лас-Вегасе. Здесь в студии обладатели Кубка Стэнли, рядом Уэйн Гретцки. Как ты это воспринимаешь?

– Это довольно безумно.

Я очень признателен тому, что НХЛ делает для меня и трех других молодых хоккеистов, давая возможность приехать сюда и увидеть несколько очень классных хоккеистов в этой студии – и Биз здесь тоже, – ответил Бедард, шутка которого вызвала смех находившихся в студии.

3 комментария

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Garikus89
Он и Уэйна потроллил, он сказал не «несколько очень классных игроков», а «pretty good players», то есть достаточно хороших игроков, с чего Грецки уже улыбнулся. А потом уже и Биза упомянул)
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Beysebaev Dastan
Невероятно
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