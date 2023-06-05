Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шемберг: «КХЛ увидела угрозу в Лиге чемпионов – безумие, они хотели быть НХЛ в Европе. Любовь Фазеля к России и Путину усложняла ситуацию»

Шимон Шемберг считает, что КХЛ видела угрозу в хоккейной Лиге чемпионов.

Бывший пресс-секретарь ИИХФ поделился мнением об экс-президенте федерации .

– Фазель в начале делал много хорошего, привел хоккеистов НХЛ на Олимпиаду.

Он хорошо работал до Олимпиады-2006. С этого момента и вплоть до его ухода в 2021 году был длительный период застоя.

У него были побочные интересы, которые были для него важнее хоккея. Его невероятная любовь к России и Путину очень усложняла ситуацию.

– Это бросило плохой свет на ИИХФ?

– Конечно. В 2008 году состоялся первый розыгрыш хоккейной .

Турнир был чрезвычайно успешным, в нем тогда играло всего двенадцать команд, только победители лиг и главные команды. Хоккейная элита.

Турнир организовала , но Фазелю нравилась КХЛ.

Он бросил собственный турнир, раскрутил КХЛ и позволил Лиге чемпионов завершиться через год, несмотря на то, что она была действительно успешной.

Причиной тому был тот факт, что КХЛ увидела в Лиге чемпионов угрозу – это абсолютно безумно.

Представьте, что Английская Премьер-лига говорит, что Лига чемпионов представляет для них угрозу.

хотела стать главным европейским соревнованием, НХЛ в Европе. Фазель был на их стороне, – сказал бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг.