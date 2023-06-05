Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шемберг: «КХЛ увидела угрозу в Лиге чемпионов – безумие, они хотели быть НХЛ в Европе. Любовь Фазеля к России и Путину усложняла ситуацию»
Шимон Шемберг считает, что КХЛ видела угрозу в хоккейной Лиге чемпионов.
Бывший пресс-секретарь ИИХФ поделился мнением об экс-президенте федерации Рене Фазеле.
– Фазель в начале делал много хорошего, привел хоккеистов НХЛ на Олимпиаду.
Он хорошо работал до Олимпиады-2006. С этого момента и вплоть до его ухода в 2021 году был длительный период застоя.
У него были побочные интересы, которые были для него важнее хоккея. Его невероятная любовь к России и Путину очень усложняла ситуацию.
– Это бросило плохой свет на ИИХФ?
– Конечно. В 2008 году состоялся первый розыгрыш хоккейной Лиги чемпионов.
Турнир был чрезвычайно успешным, в нем тогда играло всего двенадцать команд, только победители лиг и главные команды. Хоккейная элита.
Турнир организовала ИИХФ, но Фазелю нравилась КХЛ.
Он бросил собственный турнир, раскрутил КХЛ и позволил Лиге чемпионов завершиться через год, несмотря на то, что она была действительно успешной.
Причиной тому был тот факт, что КХЛ увидела в Лиге чемпионов угрозу – это абсолютно безумно.
Представьте, что Английская Премьер-лига говорит, что Лига чемпионов представляет для них угрозу.
КХЛ хотела стать главным европейским соревнованием, НХЛ в Европе. Фазель был на их стороне, – сказал бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг.
Но прошло 15 лет и в итоге мы как смотрели НХЛ так ее и смотрим
Сейчас Европе никто не мешает устраивать лигу чемпионов.