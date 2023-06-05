Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шемберг: «КХЛ увидела угрозу в Лиге чемпионов – безумие, они хотели быть НХЛ в Европе. Любовь Фазеля к России и Путину усложняла ситуацию»

Теги ИИХФ Рене Фазель Владимир Путин Лига чемпионов КХЛ Шимон Шемберг Политика Хоккей

Шимон Шемберг считает, что КХЛ видела угрозу в хоккейной Лиге чемпионов.

Бывший пресс-секретарь ИИХФ поделился мнением об экс-президенте федерации Рене Фазеле.

– Фазель в начале делал много хорошего, привел хоккеистов НХЛ на Олимпиаду.

Он хорошо работал до Олимпиады-2006. С этого момента и вплоть до его ухода в 2021 году был длительный период застоя.

У него были побочные интересы, которые были для него важнее хоккея. Его невероятная любовь к России и Путину очень усложняла ситуацию.

– Это бросило плохой свет на ИИХФ?

– Конечно. В 2008 году состоялся первый розыгрыш хоккейной Лиги чемпионов.

Турнир был чрезвычайно успешным, в нем тогда играло всего двенадцать команд, только победители лиг и главные команды. Хоккейная элита.

Турнир организовала ИИХФ, но Фазелю нравилась КХЛ.

Он бросил собственный турнир, раскрутил КХЛ и позволил Лиге чемпионов завершиться через год, несмотря на то, что она была действительно успешной.

Причиной тому был тот факт, что КХЛ увидела в Лиге чемпионов угрозу – это абсолютно безумно.

Представьте, что Английская Премьер-лига говорит, что Лига чемпионов представляет для них угрозу.

КХЛ хотела стать главным европейским соревнованием, НХЛ в Европе. Фазель был на их стороне, – сказал бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг.

9 комментариев

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Evgeny Trifonov
так что предложила Лига чемпионов хоккейная клубам КХЛ? Ведь объективно в 2008-2010 КХЛ сильнейшая лига в Европе. Например футбольная имеет гигантский призовой фонд, где даже на групповом этапе клубы получают по 30млн €. Сомневаюсь что при таком подходе наши клубы отказались. Скорее хотели затащить какую-нибудь российскую госкорпорацию в главные спонсоры которая всё это тащила на себе и ещё лучшие клубы Европы из России.
+3
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Hitgoe Himgob
Я помню те времена, в моем понимании хоккейная лч тогда выглядела так: финалисты ПО от нас, Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Германии, чемпион Словакии напрямую. 13 команд. И за последние три путевки отборочный турнир среди лучших команд непопавших в финал от топ6 чемпионатов по результатам регулярки, плюс финалист от Словакии, плюс Рига, Минск, Астана, чемпион Альпийской лиги, Британской лиги, Дании, Норвегии, Франции. 15 команд за три путевки - нормально, эдакий Уайлд карт. Дальше спокойно делим 16 команд на 4 группы и погнали. Было бы весело.

Но прошло 15 лет и в итоге мы как смотрели НХЛ так ее и смотрим
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music35930
Ответ Hitgoe Himgob
Я помню те времена, в моем понимании хоккейная лч тогда выглядела так: финалисты ПО от нас, Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Германии, чемпион Словакии напрямую. 13 команд. И за последние три путевки отборочный турнир среди лучших команд непопавших в финал от топ6 чемпионатов по результатам регулярки, плюс финалист от Словакии, плюс Рига, Минск, Астана, чемпион Альпийской лиги, Британской лиги, Дании, Норвегии, Франции. 15 команд за три путевки - нормально, эдакий Уайлд карт. Дальше спокойно делим 16 команд на 4 группы и погнали. Было бы весело. Но прошло 15 лет и в итоге мы как смотрели НХЛ так ее и смотрим
Не мы, а вы… :))
Сейчас Европе никто не мешает устраивать лигу чемпионов.
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Evgeny Trifonov
Ответ Hitgoe Himgob
Я помню те времена, в моем понимании хоккейная лч тогда выглядела так: финалисты ПО от нас, Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Германии, чемпион Словакии напрямую. 13 команд. И за последние три путевки отборочный турнир среди лучших команд непопавших в финал от топ6 чемпионатов по результатам регулярки, плюс финалист от Словакии, плюс Рига, Минск, Астана, чемпион Альпийской лиги, Британской лиги, Дании, Норвегии, Франции. 15 команд за три путевки - нормально, эдакий Уайлд карт. Дальше спокойно делим 16 команд на 4 группы и погнали. Было бы весело. Но прошло 15 лет и в итоге мы как смотрели НХЛ так ее и смотрим
так она так и существовала, правда без России. И никому это в Европе не интересно было, не знаю с чего он решил что КХЛ чего то испугалась. Серьезных денег найти не смогли. А частным клубам с европейскими бюджетами хоккейными кататься по Европе накладно.
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Кеша
Возможно , Шимон, отчасти прав . Конечно, Фазель всегда относился к России с симпатией.
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music35930
Фазеля нет в ИИХФ, России нет нигде… Сейчас Европе никто не мешает устраивать лигу чемпионов.
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GullitRuud
КХЛ все делала правильно или встраиваешься в чужую пирамиду или строишь свою . Всегда надо стараться строить свою . Это непреложный закон успешного предприятия .
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Константин Михайлович
а смысл ЦСКА,Ска,Ак Барсу играть против датских,английских и французских команд?
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