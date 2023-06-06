«Калгари» даст обязательство остаться в городе на 35 лет в рамках сделки по новой арене с местными властями

Теги Калгари бизнес НХЛ Хоккей

«Калгари» даст обязательство остаться в городе на 35 лет в рамках сделки по новой арене.

В конце апреля клуб достиг соглашения с властями города и провинции о строительстве нового спортивного центра. 

Общая стоимость проекта составит 1,2 миллиарда долларов, из которых 800 миллионов уйдет на строительство самой арены. 

Ожидается, что окончательно сделка будет оформлена к концу лета. Стороны уже согласовали объем финансового участия каждой стороны в проекте, что ранее было камнем преткновения в переговорах. 

Сообщалось, что компания Calgary Sports and Entertainment Corporation, владеющая «Флэймс», внесет в общей сложности 356 млн долларов. Город Калгари потратит 537 млн долларов, провинция Альберта – 330 млн.

При этом владельцы «Калгари» в рамках договора дадут обязательство, что клуб останется в городе в течение следующих 35 лет. 

Команда НХЛ появилась в Калгари в 1980 году в результате переезда «Флэймс» из Атланты. 

Нынешняя арена Scotiabank Saddledome открылась в 1983 году и де-факто является самой старой в НХЛ. 

Арена Madison Square Garden в Нью-Йорке, где играют «Рейнджерс», была открыта в 1968 году, но в 2013 году ее полностью реконструировали. 

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