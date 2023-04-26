«Калгари» договорился с властями города и провинции о строительстве новой арены стоимостью 800 млн долларов

«Калгари» договорился с местными властями о строительстве новой арены за 800 млн долларов.

В декабре 2021 года стороны расторгли соглашение о строительстве новой арены стоимостью 634 миллиона долларов. Причиной стали разногласия по долевому участию в финансировании проекта.

В октябре прошлого года переговоры возобновились.

Сейчас стороны достигли договоренности о строительстве многофункционального спортивного центра стоимостью 800 млн долларов. Там разместятся клубы НХЛ, АХЛ, WHL и лиги лакросса.

Общая стоимость проекта с учетом сопутствующей застройки и создания инфраструктуры составляет 1,2 млрд долларов.

Компания Calgary Sports and Entertainment Corporation, владеющая «Флэймс», внесет в общей сложности 356 млн долларов. Город Калгари потратит 537 млн долларов, провинция Альберта – 330 млн.

Сроки начала и завершения строительства нового спортивного комплекса пока не называются.

«Сегодняшнее объявление – кульминация большой работы, проделанной столь многими участниками. Это фантастическая новость для всех. Я хочу поблагодарить владельцев клуба и представителей местной власти за их усилия.

Особая благодарность – потрясающим хоккейным болельщикам из Калгари за их непоколебимую поддержку своей команды и нашей лиги. Мы с нетерпением ждем открытия новой ультрасовременной арены», – сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Нынешняя арена «Флэймс» открылась в 1983 году и де-факто является самой старой в НХЛ.

Арена Madison Square Garden в Нью-Йорке, где играют «Рейнджерс», была открыта в 1968 году, но в 2013 году ее полностью реконструировали.