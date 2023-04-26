«Калгари» договорился с властями города и провинции о строительстве новой арены стоимостью 800 млн долларов

Теги Калгари Гэри Беттмэн бизнес НХЛ Scotiabank Saddledome Калгари Хитмен Политика деньги Калгари Рэнглерс Хоккей

«Калгари» договорился с местными властями о строительстве новой арены за 800 млн долларов.

В декабре 2021 года стороны расторгли соглашение о строительстве новой арены стоимостью 634 миллиона долларов. Причиной стали разногласия по долевому участию в финансировании проекта. 

В октябре прошлого года переговоры возобновились. 

Сейчас стороны достигли договоренности о строительстве многофункционального спортивного центра стоимостью 800 млн долларов. Там разместятся клубы НХЛ, АХЛ, WHL и лиги лакросса.

Общая стоимость проекта с учетом сопутствующей застройки и создания инфраструктуры составляет 1,2 млрд долларов. 

Компания Calgary Sports and Entertainment Corporation, владеющая «Флэймс», внесет в общей сложности 356 млн долларов. Город Калгари потратит 537 млн долларов, провинция Альберта – 330 млн.

Сроки начала и завершения строительства нового спортивного комплекса пока не называются. 

«Сегодняшнее объявление – кульминация большой работы, проделанной столь многими участниками. Это фантастическая новость для всех. Я хочу поблагодарить владельцев клуба и представителей местной власти за их усилия. 

Особая благодарность – потрясающим хоккейным болельщикам из Калгари за их непоколебимую поддержку своей команды и нашей лиги. Мы с нетерпением ждем открытия новой ультрасовременной арены», – сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. 

Нынешняя арена «Флэймс» Scotiabank Saddledome открылась в 1983 году и де-факто является самой старой в НХЛ. 

Арена Madison Square Garden в Нью-Йорке, где играют «Рейнджерс», была открыта в 1968 году, но в 2013 году ее полностью реконструировали. 

7 комментариев

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Сергей Галынский
Ждем Третьяка на открытии
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Амфитрион
Третьяк небось помог.
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GreenUfa
Думаю арена будет огонь 🔥
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старые кеды
задоров показывал арену калгари. сарайка еще та. да и зрители тихие. нова арена тоже в виде седла будет?
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Booligan
Телеканал РЕН тв напоминает, что со для на день рванёт еллоустоунский вулкан и весь город Калгари засыпет пеплом, зачем затевать стройку?
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Рамиль Кизимов
Город играл с "огнём" конечно, арену нужно было новую строить уже как минимум лет 10, ибо по североамериканским меркам в Калгари реально сарай. Так могли ведь и переехать
Ждём новые стадионы от Аризоны и Оттавы
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Booligan
Ответ Амфитрион
Третьяк небось помог.
Подарок ему на день рождения сделали
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