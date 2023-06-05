Генменеджер «Анахайма» о Кронине: «Нам нужен был знающий тонкости игры учитель и тот, кто помогал игрокам становиться успешными в НХЛ. Грег делал все это»

Пэт Вербик объяснил назначение Грега Кронина на пост главного тренера «Анахайма».

«При поиске нового главного тренера мне стало очевидно, что Грег идеально подходит на эту должность.

У нас молодая команда, и я считаю, что нам нужен был учитель, знающий тонкости игры, и тот, кто много работал с талантливыми молодыми хоккеистами, помогая им стать успешными в .

Грег делал все это и даже больше, поэтому мы рады назначить его главным тренером « », – сказал генеральный менеджер «Дакс» .