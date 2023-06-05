Генменеджер «Анахайма» о Кронине: «Нам нужен был знающий тонкости игры учитель и тот, кто помогал игрокам становиться успешными в НХЛ. Грег делал все это»

Теги Анахайм НХЛ Пэт Вербик Грег Кронин Хоккей

Пэт Вербик объяснил назначение Грега Кронина на пост главного тренера «Анахайма».

«При поиске нового главного тренера мне стало очевидно, что Грег идеально подходит на эту должность.

У нас молодая команда, и я считаю, что нам нужен был учитель, знающий тонкости игры, и тот, кто много работал с талантливыми молодыми хоккеистами, помогая им стать успешными в НХЛ.

Грег делал все это и даже больше, поэтому мы рады назначить его главным тренером «Анахайма», – сказал генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик.

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1 комментарий

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AL27
Очень спорное назначение. Ещё пару лет Уток ничего не ждать(
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