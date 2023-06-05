Генменеджер «Анахайма» о Кронине: «Нам нужен был знающий тонкости игры учитель и тот, кто помогал игрокам становиться успешными в НХЛ. Грег делал все это»
Пэт Вербик объяснил назначение Грега Кронина на пост главного тренера «Анахайма».
«При поиске нового главного тренера мне стало очевидно, что Грег идеально подходит на эту должность.
У нас молодая команда, и я считаю, что нам нужен был учитель, знающий тонкости игры, и тот, кто много работал с талантливыми молодыми хоккеистами, помогая им стать успешными в НХЛ.
Грег делал все это и даже больше, поэтому мы рады назначить его главным тренером «Анахайма», – сказал генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик.
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